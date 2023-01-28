早晨五點半時光，一首《迎春花》從老媽子的收音機傳來。那復古的聲音猶如時光穿梭機，把我帶到一個只在舊電影 裡的感覺。《迎春花》每每讓我想起梅花，我喜歡梅花，不知道從何時開始已經鍾情於梅花。

在看古裝劇時對那一盆盆嬌豔欲滴粉嫩的梅花充滿好感，不管是假花或照片，那朵朵梅花每次都給我很有過年的感覺，那種歡天喜地的好心情和記憶，又蠢蠢欲動地勾畫出來。

多年前，我家有盆梅花，每年我都會站在客廳大門擺放梅花的角落，很有耐心地把每一朵梅花插在它黃色的枝幹頭上。而最費功夫的是梅花套的頭已經在反覆的拆下又套上變得鬆弛，於是稍微碰到，之前所插的梅花就會來個仙女散花，把地上點綴地一片粉紅，結果我又得重新小心翼翼地把梅花套上；慶幸的是當時我不知道什麼是耐心，所以這樣的重複動作其實很好玩。

當終於把所有梅花插好，再把梅花樹置放在打得結實的沙堆裡時，嬌豔可愛的梅花彷彿把春天的氣息傳遍家裡各個角落。看著整棵梅花樹飄花如雪，心情也如梅花的粉紅嬌美地盛放著。

朵朵梅花芳菲如雨，煞是好看，這對於四季如夏的國度可是一種旖旎的幻想，冬季之雪未融化，粉白的的梅花已迫不及待地綻放，彷彿為大地傳來一陣陣的暖意。在冰雪溶解前，已把俏麗又讓人心花怒放的美好感覺婉轉地、又絲絲入扣地傳達出來。

梅花樹落英繽紛，滿滿的裝著我回憶裡最美好的新年，詩人卞之琳的「你站在橋上看風景，看風景的人在樓上看你，明月裝飾了你的窗子，你裝飾了別人的夢」，彷彿就是梅花與我最佳的寫照。

不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香，也許就是白色的大地才能襯托出梅花嬌豔欲滴的粉嫩色。那大地回春的喜悅徵兆，唱著大地回暖，迎春花迎著春天的到來而盛開的恣意，不僅詩情畫意，而且充分地把農曆新年的美好和喜悅，以及對來年抱持著希望的精神美德表現出來，我想這就是梅花和新年最完美的象徵，也是我幻想中最憧憬的新年記憶。