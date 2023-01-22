小時候過年最開心的事，莫過於丟炮仗、點爆竹了。70多年過去了，兒時玩炮仗過新年的情景仍歷歷在目。

我的童年生活是在上海度過的。五○年代上海過農曆新年的年味十足，一到大年初一，我就跟著父母拎著大包小包春節禮盒，去叔父、姑姑家拜年。而我卻「忙裡偷閒」，人到哪兒，就在哪兒買鞭炮放。

一般把爆竹買回家後，會先把一串串爆竹從繩線上小心翼翼地拆散，將帶有引爆線的紅色小爆竹塞進褲袋，點燃一根香，戴上我的深黃色飛行員皮帽，帽子上有副防護大眼鏡，帽子左右兩側「帽耳朵」。我戴著它在弄堂裡放炮，既防「爆破聲」、又能保暖。

我放鞭炮時，總小心點燃引爆線，隨即周圍的小夥伴也不約而同點燃爆竹，一下子弄堂裡可熱鬧起來。

我玩得最過癮的就是打彈藥紙，一張紅色彈藥紙，按序排成四排，一顆顆彈藥被「埋」在紙上，再用石頭一一敲打，發出乒乓響聲。有一次，我打彈藥紙玩過頭不慎砸傷，指甲瘀血，留下「印記」。

移民 美國後，我的「鞭炮情結」一直難以忘懷。每逢農曆大年三十晚上，吃罷年晚飯，我就驅車直奔洛杉磯 中國城，來到華埠 最大的寺廟──天后宮。深夜十一點敲過鐘，天后宮人山人海，上香信徒擠得水洩不通。

中國城天后宮寺廟前封路，四周人頭攢動。鑼鼓聲四起，四只醒獅奔騰起舞，吸引更多人湧來，倒數計時，迎新年。

馬路中央兩根鐵鋼架上吊著十多條爆竹，馬路邊放了好幾只紅色滅火器，以防不測。洛杉磯規定不能隨便放鞭炮，以減少空氣污染，放鞭炮須有「放鞭炮合格證書」，才能持執照「放炮」。平時，慶典活動若要放爆竹，只能放「錄音鞭炮」取而代之。

午夜十二時正，「打炮手」準點燃一串串鞭炮，頓時，爆竹大陣仗地萬炮齊發，真是「爆竹聲聲辭舊歲，醒獅齊舞迎新春」。我站上馬路邊公寓台階上，舉起相機，記錄新年第一天美妙時光。