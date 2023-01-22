我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季23日展開 7重點勿忽略 退稅會比往年少

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

點爆竹過大年

〈心有所感〉盧威

小時候過年最開心的事，莫過於丟炮仗、點爆竹了。70多年過去了，兒時玩炮仗過新年的情景仍歷歷在目。

我的童年生活是在上海度過的。五○年代上海過農曆新年的年味十足，一到大年初一，我就跟著父母拎著大包小包春節禮盒，去叔父、姑姑家拜年。而我卻「忙裡偷閒」，人到哪兒，就在哪兒買鞭炮放。

一般把爆竹買回家後，會先把一串串爆竹從繩線上小心翼翼地拆散，將帶有引爆線的紅色小爆竹塞進褲袋，點燃一根香，戴上我的深黃色飛行員皮帽，帽子上有副防護大眼鏡，帽子左右兩側「帽耳朵」。我戴著它在弄堂裡放炮，既防「爆破聲」、又能保暖。

我放鞭炮時，總小心點燃引爆線，隨即周圍的小夥伴也不約而同點燃爆竹，一下子弄堂裡可熱鬧起來。

我玩得最過癮的就是打彈藥紙，一張紅色彈藥紙，按序排成四排，一顆顆彈藥被「埋」在紙上，再用石頭一一敲打，發出乒乓響聲。有一次，我打彈藥紙玩過頭不慎砸傷，指甲瘀血，留下「印記」。

移民美國後，我的「鞭炮情結」一直難以忘懷。每逢農曆大年三十晚上，吃罷年晚飯，我就驅車直奔洛杉磯中國城，來到華埠最大的寺廟──天后宮。深夜十一點敲過鐘，天后宮人山人海，上香信徒擠得水洩不通。

中國城天后宮寺廟前封路，四周人頭攢動。鑼鼓聲四起，四只醒獅奔騰起舞，吸引更多人湧來，倒數計時，迎新年。

馬路中央兩根鐵鋼架上吊著十多條爆竹，馬路邊放了好幾只紅色滅火器，以防不測。洛杉磯規定不能隨便放鞭炮，以減少空氣污染，放鞭炮須有「放鞭炮合格證書」，才能持執照「放炮」。平時，慶典活動若要放爆竹，只能放「錄音鞭炮」取而代之。

午夜十二時正，「打炮手」準點燃一串串鞭炮，頓時，爆竹大陣仗地萬炮齊發，真是「爆竹聲聲辭舊歲，醒獅齊舞迎新春」。我站上馬路邊公寓台階上，舉起相機，記錄新年第一天美妙時光。

洛杉磯 華埠 移民

上一則

平安與團圓

下一則

我記得

延伸閱讀

放爆竹禁當「三好學生」? 河南這操作被酸「拿捏軟肋」

放爆竹禁當「三好學生」? 河南這操作被酸「拿捏軟肋」
廣州協會同仁不畏嚴 寒芝加哥中國城掛燈籠為新年添喜慶

廣州協會同仁不畏嚴 寒芝加哥中國城掛燈籠為新年添喜慶
福建商會和美中餐飲協會 新年掛燈籠添喜氣

福建商會和美中餐飲協會 新年掛燈籠添喜氣
亞特蘭大中國城春節園遊會 1月21和22日賀新年 一起來吃喝玩樂歡

亞特蘭大中國城春節園遊會 1月21和22日賀新年 一起來吃喝玩樂歡

熱門新聞

俄羅斯漢學家及近代史專家潘佐夫繼《毛澤東》及《鄧小平》後，新作《蔣介石：失敗的勝利者》由聯經出版。（聯經提供）

曾寫毛澤東、鄧小平 俄史家形容蔣介石「失敗的勝利者」

2023-01-19 18:09

富貴迫人來

2023-01-20 02:00
琉璃廠裡盛開的玉蘭。（喬葉．圖片提供）

北京的「某」

2023-01-17 02:02
想樂∕圖

撿破爛（上）

2023-01-14 02:02

莫求不變

2023-01-16 02:00
2005年莊因在密爾比達市評析博愛中文學校書法展，並當場揮毫，致贈圍觀民眾。（本報系資料照片）

快樂地活，了斷地走——莊因模式

2023-01-20 02:02

超人氣

更多 >
女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛
剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰

剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰
3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」
烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到

烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到
「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭

「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭