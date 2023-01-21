兒時過年，倘若沒有爆竹，那簡直等同於應節大盆菜少了鹽和醬油、拜天地時缺了新郎或新娘。

我老家位於珠三角北端，我童年所在的上世紀50年代，除夕守歲似乎是非必要的規矩，至少，我家和我常去的鄰居家如此。

家家吃過三牲齊備的豐盛晚餐，到9時多，大人小孩就陸續找周公去，廳堂裡一盞煤油燈破例不吹熄，一年中唯一的長明。上床前看看床頭簇新的衣服和鞋子，上面擱著一顆帶葉的朱紅桔子，喜悅難以名狀。不消說，這一覺即使無夢也無比甜美。

凌晨，比第一聲雞啼還早的是爆竹聲，誰留戀暖洋洋的被窩？一骨碌爬起，穿上新衣新鞋，褲管袖筒得往上折幾折，鞋子也太大。這些，家長是預備為孩子的「長大」而買的。

口裡含著祖母塞進去的紅糖，紅包揣在懷裡。膽小的姊姊從香爐拔起一支冒煙的線香遞來，母親把比巴掌大的炮仗放在我手裡，包裹鞭炮的紅字已剝開，露出引子。我勇敢地用線香點著，扔往門外，姊姊掩耳躲在門角。劈劈啪啪，火花濺出。

隨後，拉開趟櫳門，跑到禾堂去。寒風呼呼，卻一點也不冷，這時頂多是4時，蒼穹上星星亂晃。

撞上爆竹聲的連環陣，遠遠近近，此落彼起，帶著比迎春花早開的火焰之花，好聞的硫磺味隨潮潤的風瀰散。偶爾沉寂，蟋蟀聲接力，旋即爆竹聲殺回，更加兇猛。

孩子們像瘋了似的，爆竹聲哪裡響起就往哪裡去，星光下搶撿沒爆開的鞭炮。歲朝豈能不講「意頭」？如果孩子們一邊撿一邊歡呼：「哈哈，真多！」屋裡的大人得意地點頭。如果孩子罵咧咧地說：「媽的一個也找不到！」大人就嘟囔：「大吉大利，百無禁忌！」

也因此，「啞炮」多的劣質炮竹，反而在這時成為熱門。

天明時，孩子們的口袋裡鼓鼓的，那是撿來的鞭炮，輪到它們逞威風了。放在地上以線香點引子，躲在一旁聽「砰」一聲，是女孩子的「低級玩意」；小男生要拿來打仗，把點著的鞭炮往敵人身上扔，或把鞭炮放在路中央的牛糞堆上，點著後跑遠，看哪一人「中彩」。

直到家長在門外叫喚，孩子們才收拾收拾，回家吃齋菜。進門時，孩子的臉可能被火藥熏黑，新衣服被鞭炮炸出小洞，鞋底沾著大紅鞭炮的碎屑，爸爸看到了，不敢罵；媽媽只皺皺眉，心疼地拍打孩子的衣服。祖父呵呵笑，祖母只顧在八仙桌前對著神龕念吉利話。難得的寬容，大年初一全家只說吉慶話。

清末民初周作人從英國 作家艾利斯（Havelock Ellis）的著作《人生之舞蹈》中，引了一段話：「向來有人說，中國人發明火藥遠在歐洲人之前，但除了做花炮之外別無用處。這在西方看來似乎是一個極大謬誤，把火藥的貴重用處埋沒了；直到近來才有一個歐洲人敢於指出：『火藥的正當用處顯然是在於做花炮，造出很美麗的東西，而不在於殺人。』」