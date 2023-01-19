我很喜歡看Mukbang（吃播），過去多年來，看過無數網紅直播吃東西，整個過程有種奇妙的快感。也許是看過了，就當是自己吃過吧，到頭來長胖的又不會是我，謝謝幫我填補了心靈的空白！

近年，我會集中看小孩吃東西，特別愛看日本 兩歲男童Baby-Yukinari。看著他專注地吃著爸媽為他準備的各款美食 ，心裡有種幸福滿滿的感覺。

不要小覷他年紀小小，食量卻是驚人的，可以一口氣吃完一個跟他的頭部大小相若的包，又會吃光面前的大碟飯菜和一碗湯，基本上是來者不拒，給他端上什麼，就自行用叉或勺子吃光什麼，過程順暢愉快，相信不少爸媽看了都會不期然慨歎：「如果我的孩子可以吃得這麼合作就好囉！」

我確實曾目睹不少不願合作的小孩，一坐在兒童椅上就鬧彆扭，不肯吃這吃那，又或乾脆什麼也不肯吃。大人心焦了，會扯高嗓門罵，又或出言恐嚇，甚至強行將食物塞進小孩的嘴裡……，哭鬧如戰場上的一幕幕，已牢牢刻在小孩的記憶系統裡，產生了惡性循環的效果，最終令小孩討厭吃正餐，餓時則專攻吃零食。

其實，Yukinari也是經過進化過程的，一歲多時都會突然哭鬧，又或將食物撕到地上去，但爸媽從來都不會凶巴巴的罵，他們的聲調都是平穩溫柔的，對孩子產生了一種正面的催眠作用。

媽媽給兒子準備的食物，更是色香味俱全兼且營養均衡的，就連我也會看得口水直流。那次他們買回四款鋪滿水果的蛋糕，Yukinari興奮極了！然後看見爸媽逐一將不同的水果放進兒子的碟裡，這個引導孩子愛上吃水果的方法，實在一級棒！