旅居海外棲身加州 後，每逢農曆新春佳節臨近，我和妻子都會像在東北家鄉時一樣忙碌起來：購置年貨、打掃房舎、製作年菜、粘貼春聯……。

「二十三糖瓜粘，二十四掃房子，二十五做豆腐，二十六去割肉，二十七宰隻雞，二十八把麵發，二十九蒸饅頭，三十晚上熬一宿，除夕餃子 年年有，初一初二滿街走。」

這是東北家鄉祖先流傳下來的忙年歌謠，在黑土地上生長的我和妻子早已嫻熟於心，因而自落戶洛杉磯那天起，為了讓旅美多年的兒子兒媳、在海外出生的孫子記住老家的年俗、慰藉全家人時常觸景生情漾起的鄉愁，我們仍將這一歌謠視為辭舊歲、迎新春的行動指南。

我和妻子忙年時間，比歌謠記述的略微早一些。從臘月中旬開始，我們便出雙入對，或騎車或駕車上商場、到超市，如燕子銜枝一般，一次次買回雞鴨魚肉、蔬菜乾果、春聯年畫等用品。

臘月二十三農曆小年，我們依據年謠特別選購一些仿灶糖，以應家鄉「糖瓜粘」習俗。二十四掃房日，我們一起動手晾曬被褥、打掃房間、宅舎大廳、棚頂床下、門前屋後，犄角旮旯，都用長竿笤帚、吸塵器打掃清理一遍，所有房間頃刻間潔淨清爽、煥然一新。

二十五、二十六、二十七，本是年俗「做豆腐、去割肉、宰隻雞」由此，我們再度趕往華人超市 ，購買幾塊豆腐、新鮮牛羊肉、豬排骨以及雞翅、雞腿、雞胸肉等。滿載而歸後，我們先將豆腐切成小方塊放進冰箱冷凍，留作日後燉酸菜配料。之後又將各種肉類分別收拾切割，用於年前蒸煮烀燉、煎炒烹炸。

「二十八把麵發」，「二十九蒸饅頭」，我和妻子雙管齊下，一箭雙鵰，第一天集中和麵、醒麵，第二天先自炸小油條、小麻花，之後蒸製一鍋大饅頭和糖三角，大饅頭頂部均放個大紅棗，看著就讓人口中生津、垂涎欲滴。年三十，我們將購買的杏仁、桂圓、核桃、花生、瓜子、開心果以及精美糖果裝入果盤，跟著再一同貼年畫、貼對聯，烹煮團圓飯。

至此，我們在海外忙年落幕了。除夕團圓飯餐桌上，全家人吃到了我們倆精心製作的美味佳餚和素餡、肉餡、三鮮餡餃子。看著兒子、兒媳及小孫子歡喜地大塊朵頤，不時發出讚嘆：「真香」、「真好吃」，我和妻子臉上也露出快慰的笑容，心裡猶如蜜汁潤澤般。

在海外忙年，我和妻子比平常忙碌、辛苦，但也從中體驗了特別的舒心、愜意與歡樂。