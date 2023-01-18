孟子講「生於憂患，死於安樂」。因為「生於憂患」是一種磨練，那麼「死於安樂」會否成為貶詞？一般人難以理解的是，如今不是鼓吹「安樂死」嗎？死於安樂有什麼不好？若說耽於逸樂便會走向衰亡，對許多人來說，人遲早總有一死，能做個開心快活人，早死又何妨？這種代價也許是值得付出的。但孟子的原意可不是這樣。請看原文：

「入則無法家拂士，出則無敵國外患者，國恆亡，然後知生於憂患而死於安樂也。」(《孟子･告子下》)意思是說，如果一個國家內無輔助君王直言敢諫的賢士勸諫君王修明法度，而國外又無與之抗衡的敵國侵擾，那麼君王就只顧安逸享樂、苟且偷安，結果亡國。可見孟子所說「死於安樂」之「死」，是社稷之亡，邦國之死。因安樂而死，古羅馬縱情聲色是一例子，商紂王酒池肉林是另一例子。

英國 歷史學家吉朋的《羅馬帝國衰亡史》，指出物必自腐而蟲生，羅馬帝國衰亡，導因於內部問題，敵人在內部：暴君與軍人。

但對尋常百姓而言，「死於安樂」是一種福氣。中國人所說的五福臨門，第五福的「考終命」，便是「死於安樂」，但如何方算安樂，也有不同取向。一般人眼中的「安樂」是無疾而終，但筆者所嚮往的「安樂」卻是死而無憾。人能生於憂患而死而無憾，便是聖賢境界。

其實「生於憂患」與「死於安樂」，兩者之間也可視之為具有因果關係。生時憂國憂民，對人慈悲為懷，死時才有放下擔子，對得住自己的解脫。王陽明臨終時遺言是「心中光明」，是安樂死；弘一法師臨終時說「悲欣交集」，他的悲是「生於憂患」，他的欣則是「死於安樂」。