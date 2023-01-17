時光飛逝，兔年即將到來，想到過去因疫情 嚴重無法相聚的日子，朋友們總是互傳烹飪心得；而今年關將近疫情仍未消，對於散居各地的女兒們，共度佳節不易，只能以視頻來指導年菜作法，由她們依自己的喜好，去增減材料及口味。

由於母親是武漢人，所以每年過年美食 永遠都有珍珠丸子、粉蒸肉、紅燒獅子頭、糖醋魚及其他菜蔬；另外，紅豆年糕、蘿蔔糕、八寶飯、象徵元寶的餃子及團圓的芝麻湯圓也都不會缺席。烹調的過程中香味四溢，我們這些嘴饞的小毛頭們總趁機到廚房大人忙碌的身邊鑽進鑽出，以便嘗鮮，這種調皮滋味尤勝正式坐在餐桌上慢慢品嘗佳餚有趣。

來美多年，春節大人小孩並不放假，若有空閒則做幾道年菜應景，否則就帶孩子們到餐館慶祝，也曾經利用春節周末與好友家庭輪番聚餐，大家來自不同的省份，我也因此學會做江浙的十香菜和台式油飯。

空巢後，如果沒有飛往外州與女兒們共度春節，通常老人社區會有聯誼晚會，晚會上除了吃喝，還有不認老的六、七十歲退休 者各展歌舞長才，台上台下盡歡顏。

雖然慶祝春節的熱鬧氣氛令人振奮，彼此賀年、口啖美食情景也讓人嚮往，但是真正令我刻骨銘心的年味，卻並非以上所言。

我自幼即與外婆共居一室、同床共褥，祖孫二人情同母女、好友，在早期經濟困難下，每年春節初一早上，外婆必定煮酒釀雙荷包蛋為我慶生，這是我們的默契，十多年下來不曾改變，這也是我最期待的年味，因為裡面藴藏著外婆對外孫女特別親密的慈愛。

大學聯考前，外婆擔心我餓著，晚上常買夜消給我吃，那時尚無電視，她則做家事或吃花生、嗑瓜子伴我夜讀，令我既溫馨又感激；外婆雖然識字不多但是心地善良、謙和有禮，她很開心現在的女性都能受高等教育，不再當文盲，我也極希望自己學業有成後，好好孝敬老人家。

可惜天不從人願， 外婆在即將60歲時腸癌往生，當時覺得心中的頂梁柱消失，因此陷入長久的悲傷。

記得外婆去逝後的第一個春節，好友多人齊來拜年聊天，當大家興高采烈、邊吃糕餅邊談別後狀況時，不知怎的，愈是歡樂氣氛愈令我產生一種孤寂感，突然胸口一緊悲從中來，藉機躲到另一房中無聲哭泣，心中默想沒有外婆的新年怎能算是快樂的年？

若干年後，好不容易走出傷痛，我告訴自己，愛我的外婆永遠活在我內心深處，我要好好珍惜人生，努力向前，不辜負她對我的期望和照顧。