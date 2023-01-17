我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消費及房地產拖累 中國經濟增速創史上最差

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

難忘的年味

〈春節憶往〉江旭

時光飛逝，兔年即將到來，想到過去因疫情嚴重無法相聚的日子，朋友們總是互傳烹飪心得；而今年關將近疫情仍未消，對於散居各地的女兒們，共度佳節不易，只能以視頻來指導年菜作法，由她們依自己的喜好，去增減材料及口味。

由於母親是武漢人，所以每年過年美食永遠都有珍珠丸子、粉蒸肉、紅燒獅子頭、糖醋魚及其他菜蔬；另外，紅豆年糕、蘿蔔糕、八寶飯、象徵元寶的餃子及團圓的芝麻湯圓也都不會缺席。烹調的過程中香味四溢，我們這些嘴饞的小毛頭們總趁機到廚房大人忙碌的身邊鑽進鑽出，以便嘗鮮，這種調皮滋味尤勝正式坐在餐桌上慢慢品嘗佳餚有趣。

來美多年，春節大人小孩並不放假，若有空閒則做幾道年菜應景，否則就帶孩子們到餐館慶祝，也曾經利用春節周末與好友家庭輪番聚餐，大家來自不同的省份，我也因此學會做江浙的十香菜和台式油飯。

空巢後，如果沒有飛往外州與女兒們共度春節，通常老人社區會有聯誼晚會，晚會上除了吃喝，還有不認老的六、七十歲退休者各展歌舞長才，台上台下盡歡顏。

雖然慶祝春節的熱鬧氣氛令人振奮，彼此賀年、口啖美食情景也讓人嚮往，但是真正令我刻骨銘心的年味，卻並非以上所言。

我自幼即與外婆共居一室、同床共褥，祖孫二人情同母女、好友，在早期經濟困難下，每年春節初一早上，外婆必定煮酒釀雙荷包蛋為我慶生，這是我們的默契，十多年下來不曾改變，這也是我最期待的年味，因為裡面藴藏著外婆對外孫女特別親密的慈愛。

大學聯考前，外婆擔心我餓著，晚上常買夜消給我吃，那時尚無電視，她則做家事或吃花生、嗑瓜子伴我夜讀，令我既溫馨又感激；外婆雖然識字不多但是心地善良、謙和有禮，她很開心現在的女性都能受高等教育，不再當文盲，我也極希望自己學業有成後，好好孝敬老人家。

可惜天不從人願， 外婆在即將60歲時腸癌往生，當時覺得心中的頂梁柱消失，因此陷入長久的悲傷。

記得外婆去逝後的第一個春節，好友多人齊來拜年聊天，當大家興高采烈、邊吃糕餅邊談別後狀況時，不知怎的，愈是歡樂氣氛愈令我產生一種孤寂感，突然胸口一緊悲從中來，藉機躲到另一房中無聲哭泣，心中默想沒有外婆的新年怎能算是快樂的年？

若干年後，好不容易走出傷痛，我告訴自己，愛我的外婆永遠活在我內心深處，我要好好珍惜人生，努力向前，不辜負她對我的期望和照顧。

疫情 美食 退休

上一則

大提琴音樂節

下一則

雪女

延伸閱讀

兔年「線上燈謎會」開跑！頂級鑄鐵鍋、智能升降火鍋大方送

兔年「線上燈謎會」開跑！頂級鑄鐵鍋、智能升降火鍋大方送
春節打掃出現腰痠背痛手不舉 醫提醒：5傷害累積地雷

春節打掃出現腰痠背痛手不舉 醫提醒：5傷害累積地雷
春節少油鹽糖多纖多活動 飲食節制免向醫師拜年

春節少油鹽糖多纖多活動 飲食節制免向醫師拜年
春節變公共假日 市議會12日公聽

春節變公共假日 市議會12日公聽

熱門新聞

位在政治大學側門指南路上的「四川飯館」，是不少政大人會光臨的餐廳。（本報資料照片）

政大四川飯館老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝

2023-01-11 06:00

媽媽模特

2023-01-11 02:02

一碗麵

2023-01-12 02:01
想樂∕圖

撿破爛（上）

2023-01-14 02:02

高跟鞋

2023-01-13 02:00
何奕佳希望能打造從吃到住的全方位有機生活。（攝影／沈昱嘉）

吃真食物、過綠生活 永豐餘何奕佳打造有機環保人生

2023-01-12 06:00

超人氣

更多 >
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它
「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世
想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手
2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能

2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能