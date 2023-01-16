旅居海外後，每到農曆大年三十上午，我和妻子都歡喜地依照中華民族年俗，在房門兩側黏貼春聯，以迎接春節的到來。

赴美之初，居住洛杉磯 鑽石吧西裔族人區，因地區較為偏僻，遠離商場超市，加之尚未學會開車考得駕照 ，農曆新年臨近，我和妻子便告訴兒子、兒媳：「抽空購買一些過年飾品。」

除夕上午，我和妻子將孩子購買的福字、年畫、小對以及蘊含喜慶吉祥的春聯，貼在寢室過道、櫥櫃上方、居所大廳和房門的兩側。

考慮到初來乍到，街坊鄰里多為老外，不必過分張揚與顯示，便將春聯黏貼在房門裡側。

上聯是：一帆風順年年好，下聯為：萬事如意步步高，橫批：吉星高照。

醒目的迎年飾品，一下子就把宅舍裝點得分外喜慶，迷得小孫子不時趨步上前觀賞細瞧。

此後在海外，蘊含吉祥的春聯陪伴我們一家人，歡歡喜喜度過了兩次中華年。

2018年歲尾，兒子、兒媳雙雙在洛杉磯市區尋得新職位，為了縮短上下班行車時間，減少高速公路堵塞之苦，兩個大孩子當機立斷在天普地區租借一棟住房。

全家人歡天喜地入住後，剛好進入農曆臘月，我與妻子當即跟隨兒子前往華人超市 ，買回了多種迎年飾品。

當年農曆除夕上午，我們在居所各個房門貼上大紅福字，在過道牆壁貼上「抬頭見喜」、「五路進財」。

後院房門直抵院落，遠離街路行人，我們毫無顧忌地把春聯貼上外門框上：喜居寶地千年旺，福照家門萬事興。並在門庭上方黏貼橫批：喜迎新春。

左側鄰居為台灣籍人士，與我家僅有一堵矮牆間隔，開門相見，抬頭互望，搬來幾日便熟識了。

尤其是鄰居家的公子，雖然華語說得磕磕絆絆，但特別喜歡與我們攀談。看到我在房門貼上春聯，他隔牆送來好奇話語：「貼的是什麼？」我高興相告是春聯，並為他讀了一遍。小夥子聽後楞楞神，眨眼睛，轉身回了房屋，估計是未明白春聯含義，向其父母討教去了。

送走豬年，迎來鼠年，儘管我們在年前擎著祈願與祝福，在房屋居室、大廳及外門框貼上福字、年畫和大幅春聯：天地和順家添財，平安如意人多福，橫批：四季平安，但新冠肺炎病毒還是在新年伊始爆發了，跟著在全球肆虐流竄、橫行霸道三年時光，擾亂了人們正常生活，吞噬了眾多民眾的性命。

新冠疫情沒有阻擋我們對新年的祈願，隨後的牛年、虎年新年前夕，我們依舊在房門兩側黏貼了上聯：金牛開出豐收景，下聯：喜鵲銜來幸福春，橫批：吉祥如意。上聯：虎嘯青山千里錦。下聯：風拂綠柳萬家春。橫批：喜氣盈門。

時下，農曆兔年新年臨近，我和妻子已將春聯買回家。上聯：鵲鬧門庭傳喜訊，下聯：兔離月宮報福音 ，橫批：玉兔賜福。就等著除夕上午黏貼了。