飯局時聽人談及「生於憂患，死於安樂」，認為年輕時貧無立錐，老時又乏人照顧，有什麼值得慶幸？做人最好是「生於安樂，死於安樂」，在生時好好享福，臨終時死得舒舒服服，沒有病魔纏身，才算是不枉此生。

這可說是一般人對生命的看法，有此想法也是無可厚非，雖然說不上有任何人生意義。不過「生於憂患，死於安樂」，典出《孟子･告子下》，根據上文下理，孟子當然有他一己的觀點。

若離開孟子的框框，「生於憂患，死於安樂」，從易學、老莊、佛學以至基督教，都可有不同的理解。

孟子的「生於憂患」，見解其實很簡單，因為他列舉了六個歷史人物為例，包括虞舜、傅說，膠鬲、孫叔敖、管仲和百里奚。

他們的經歷：虞舜耕田，傅說負責建築，膠鬲經商，孫叔敖隱居，管仲做過囚犯，百里奚也曾是奴隸，而其共同點則是，出身卑賤，歷經坎坷，飽受困厄折磨，最後終能崛起，承擔治國安邦的大任。

孟子的意思很清楚，「天將降大任於斯人也，必先勞其筋骨，餓其體膚」，生於憂患有如遇上逆境，而逆境本身正是一種磨練。

而所謂「逆境」，指不順利的境遇，在生活中遇到的困難與挫折，也就是人生的低谷。

逆境有兩種，一種是具體的經濟和生活困難，來自外來環境；另一種屬於哲學層面的，是人存在於世界上、歷史中所遇到的挑戰，所要回應的困逆。有個人際遇不順暢的逆境，也有社會文化、文化劫數的逆境，佛家稱為共業。

但即使身處逆境，也不見得是壞事，所謂「不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香」，這便是「生於憂患」，可說是意志的磨練，能造就一個人活得精采。