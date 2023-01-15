1960年我讀小學二年級，年紀雖小，但已懂得些人事。那時，中國正處於三年困難時期，餓肚的人不少。那年頭因物資極其匱乏，國家放寬了海外寄物品的限制，我家在香港 的親人常寄點油、麵粉、花生之類的東西來。

記得那年過年前，香港親人寄了一罐花生油，好大一個長方形的洋鐵皮罐，有六、七斤重吧，罐身印著一隻如人一樣立著的獅子，還有獅嘜花生油幾個大字。接下來，我母親就忙著分裝成幾瓶。

臨近年關，母親急著給我們添件新衣，還有過年的開銷。母親把油送到城裡幾戶相識的幹部人家，他們工資高，但難買到這些緊俏的副食品。母親用油換回點錢、糧票或布票貼補家用。

海外寄來的花生、糖，母親也大部分拿去換錢或糧票。麵粉多拿去換成番薯米，一斤面可換四斤多番薯米，耐吃些，雖然番薯米蒸的飯不好吃。

多少也留點自家用，年三十晚上那手擀麵、油炸花生仁，真饞壞了我們幾個孩子，平時哪裡吃得上。

臘月二十三祭灶那天，隔壁鄰居大嬸來找母親，哭著說因家中缺糧，她的丈夫都讓孩子吃，自己卻水腫了，躺床上起不來。母親趕緊挖了幾勺剛寄來的麵粉，又搭上幾斤番薯米給她，大嬸千恩萬謝地走了。

其實我家孤兒寡母也不寬裕，香港寄來的食物也是儉省地用才能撐到下一次救濟來時，但母親對上門求助的鄉鄰都會幫忙點。

我最喜歡的是寄來的那些花生仁，這些洋花生一顆足有本地花生二、三倍那麼大，花生皮呈深紅褐色，生吃起來口感不香、油性大，沒本地花生可口，可那連飯都吃不上的年月，它真是好東西。

正月沒幾天就上課了，我偷了幾把花生仁，揣在口袋上學去了。小孩子都喜歡零嘴，那年頭即使是正月頭，我們孩子帶的零食還多是番薯乾，這是紅薯刨絲或切片洗出澱粉曬乾而成。孩子們偷抓幾把放口袋，在飯都吃不飽的日子，它真是美食 ，所以我帶去的花生仁，那真算是珍稀食品了。

小夥伴紛用自己的番薯乾來換，也有人什麼都帶不上，乾脆來討幾粒。幾把花生米，一節課間休息就分享完了。

我用花生仁換來的零食，最好的是蠶豆，乾蠶豆炒過很香很硬，牙快斷了才能磕碎。

最奇特的是米糠，米糠是稻穀碾去穀殼後變糙米，再碾磨一遍，篩去糙米表面黃褐色的表皮和胚芽，剩下的就是我們日常食用的白米。米糠富含蛋白、油脂、維生素，但很粗糙，多用來餵豬。但三年困難時期，很多人因吃不飽飯，缺蛋白質 而犯上水腫病。

如是居民戶，享有國家定量糧食，可憑醫生證明到糧站多買二、三斤米糠作為營養品，不占糧食定量。米糠調水成糊，入鍋煎成糠餅，是水腫病人的營養品。農村人口還無此待遇，我那同學，常向我討零食，但家裡實在窮，番薯米都帶不來一把。

那天，他把我叫到一旁，悄悄說，我分把米糠給你吃吧，米糠是我爸找醫生批的。他從口袋捏了把給我，米糠雖是粉狀，卻粗糙如沙，嚼起來有生米的味道，但香味很足，又帶有一股霉味。不過那時的孩子肚子餓，我和那同學津津有味地分享了幾把米糠，又到學校食堂找了瓢水喝，竟也心滿意足。

寫至此，我嘴裡似乎泛出米糠的香味。