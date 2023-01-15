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珍寶海鮮舫

〈每日驚艷〉張宏

香港微型藝術展覽不斷有新驚喜，竟然見到「珍寶海鮮舫」重現江湖。參觀最新展覽，這艘巨型海上餐廳被縮小至1.5米，外面掛上「歡迎光臨」的霓虹招牌。我一到現場，童年回憶馬上湧現，立即去尋找大堂的龍椅。

小學時首次到此，陪父親招待海外親友，眾人方坐下，我和其他小朋友已經按捺不住，跑來跑去四處看。全晚最印象深刻的，不是吃了什麼美食，而是與父親一同坐上「龍椅」合照，有如電視中塊麗堂皇的布景，一般人竟然可以隨便坐，覺得十分好奇，興奮莫名。

這次參觀，喜遇創作珍寶海鮮舫的藝術家何國添先生，他與另一位藝術家蔡璧龍，原來早於四年前已經打算製作微型珍寶海鮮舫，親自實地考察，並且拍攝照片作參考，更取得建築圖，仔細地製作微型作品，將這個珍貴回憶重現眼前。

現場有60件微型展品，除了珍寶海鮮舫之外，亦有不少以前沒見過的新作，例如冬菇亭、路易絲•馬丁西式珠寶店、戲曲中心、中環石板街等。

多年前看過「快樂微型藝術會」展覽，從小小的規模，發展至走出國際，帶着香港特色展品，往新加坡、東京及首爾亞洲巡迴展出。

有興趣者可到荃灣如心廣場參觀《小香港•大節日》微型藝術展，展期至2月19日。

香港 新加坡 美食

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