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電影「抽絲剝繭」

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

在密室的環境裡，所有人物都各懷鬼胎。突然，有人被殺死亡，究竟當中誰是兇手？

這個模式的布局，太熟悉了，不論是福爾摩斯、金田一或是中外電影都看過不少，但這類猜猜誰是兇手的懸疑劇，始終仍不乏捧場客，本人也是其中之一。

電影「鋒迴路轉：抽絲剝繭」（Glass Onion:A Knives Out Mystery）一上架，旋即成為收費串流影視平台最受歡迎電影，一點兒也不意外。同一系列的第一齣電影「鋒迴路轉」（Knives Out），我就非常喜歡，聽說將有續集後，一直都在留神放映期。

有期望就會失望吧，這齣又如何？雖然大概到中段已猜中誰是兇手了，但整齣電影總算沒有冷場，反正商業味濃的電影能讓觀眾看得高高興興的，就算交足功課了。

由丹尼爾克雷格（Daniel Craig）演神探布蘭克，那是導演最聰明的選擇。

他機智、幽默，讓我不期然聯想起當年的哥倫布督察，唯一不同的是丹尼爾穿的是高級英國紳士的服飾，不是窮酸的風衣，年代始終不一樣了。

相信丹尼爾演龐德時吃力得多吧，因為要無時無刻展現最完美體態呢，演神探布蘭克則舒服多了，這角色完全沒有年齡限制，他大可以長做長有，觀眾也絕不會介意布蘭克偵探的腹部微隆呢！

女歌手賈奈兒夢內（Janelle Monáe）很美麗，女演員凱特哈德森（Kate Hudson）很有喜劇感，不過跟母親歌蒂韓（Goldie Hawn）全盛期相比則仍有距離。

至於飾演億萬富豪的艾德華諾頓 (Edward Norton) ，誰都看得出他是在影射馬斯克呢。

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