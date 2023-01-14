農曆新年臨近了，想起生活艱難困苦的年代。那年臘月二十三小年上午，母親鳥悄兒地（悄悄地）買回一個小豬頭，借助這個小豬頭，我們一家七口過了大年。

那是上世紀七○年代的第一年。在東北區域經濟衰弱，物資匱乏大環境籠罩下，我家五兄妹中的四個禿小子，相繼步入活潑亂跳的頑童與少年。

長身體，急需營養之時，小家經濟拮据，食糧更顯不足，不光玉米麵窩頭、發糕，經常掰半分著吃，而且總是伴以高粱米、玉米麵粥，清湯寡水，少見葷腥，讓我們幾個男孩總感覺腹內空空、饑腸轆轆，猶如乞丐似的，整天向母親討要吃喝。

然而，僅有父親一人上班掙錢，實在難以餵飽小家眾口，我們家淪為小街上缺糧少衣的貧困戶。

無可奈何之際，母親只好做賊似的，偷偷前往豆腐坊購買豆腐渣，再四處尋購議價糧票兌換玉米麵，之後將豆腐渣、玉米麵混在一起蒸製窩頭、發糕，讓我們填腹充饑。再託人從遼西老家捎來一架手搖紡車，自己紡線為我們織絨衣；隨後的春秋換季時，我們五兄妹相繼穿上溫暖別致土造的絨衣褲。

尋常日子艱難熬過，過年總得像點樣子。怎奈小家年終歲尾，錢款更為捉襟見肘，年貨依舊稀少且無力購買；就在巧婦難為無米之炊時，母親抱回了小豬頭。

豬頭當時凍得梆梆老硬，雙眼緊閉，面目猙獰，我們初見都有些害怕，母親卻吩咐我和大弟清理豬毛。我們小哥倆把爐鉤子伸進爐灶口，烤熱燒紅之後，抽出放到豬頭有毛茬的地方，豬頭立刻升騰起一股燒焦烤糊的味道，頃刻間瀰漫整個居所。

豬頭清理完畢洗刷乾淨，母親投進大白鍋裡烀煮。不一會兒工夫，大白鍋氤氳出熱氣與肉味，我們貪婪的上前嗅聞。兩個小時後，豬頭烀熟了，母親把豬頭搬到菜墩，舉起菜刀，先將豬耳朵、豬鼻子、豬舌頭依次割下包好，送到窗外護欄「大冰櫃」冷凍。接著用斧子把豬頭骨架切開，尋找剩餘豬頭肉。

其實，在切割豬耳、鼻、舌時，母親已將豬頭肉搜刮得所剩無幾了，但經過再度精切細割，母親又弄出一小碗雜拌零碎豬頭肉。

最後，在漾著油膩的半鍋豬頭骨湯裡，母親放入了切好的酸菜絲、凍豆腐、粗粉條，燉起了徒有虛名的豬肉燉粉條子。

除夕團圓飯餐桌上，我們幾個小饞貓吃到了豬耳朵、豬鼻子、豬舌頭細肉菜，同時品嘗了有多塊豬頭肉的炒酸菜，辭舊迎新之時，還吃到了碎豬頭肉、酸菜餡餃子 。

隨後幾年時光裡，我們家大都靠著一個豬頭過了大年。

其實，不光我們一家，棲身困苦歲月的中國東北民眾，有幾家沒有體驗過一個豬頭過大年的寒酸經歷呢？