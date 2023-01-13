中國文化歷來重視人禽之辨，鄙視禽獸，罵人是禽獸是極嚴重的指責；但實情是，禽獸不如的人比比皆是，真君子反而要從禽獸之中尋。高貴的禽獸，例如牛，魯迅便曾讚譽牛「餵牛吃的是草，擠出來的是牛奶 」，以此喻其不計索取，只求奉獻的崇高品性。

牛在世界的各種宗教如猶太 教、印度 教、耆那教、佛教、拜火教，以及古埃及、古希臘和古羅馬的宗教中都被重視，在印度教更被視為神聖的動物，印度一些州和尼泊爾被禁止宰殺。

印度人對牛的崇敬，並非無因。印度教三大主神之一的毗濕奴，雖然有多個化身，但其本來面目是牛神。印度教說，牛的兩隻角是蘇格魯和凱拉斯聖山，牛臉、牛頸和牛背上分別住著三大神，牛糞是聖河，牛奶是聖海，牛眼是日月神，牛尾是蛇王神，牛毛是印度教的三億三千個神。

也可以說一說狗。狗有狗性，人有人性。人對狗性，揶揄的話倒也不少，諸如狗腿子、狗急跳牆、狗仗人勢、狗尾續貂、狗頭軍師、雞鳴狗盜、狼心狗肺、狗眼看人低、狗嘴吐不出象牙、狗咬呂洞賓，不識好人心等。但揶揄歸揶揄，狗最重要的品德畢竟是順從，這也是人愛狗最重要的原因。

其實狗的順從，背後更有忠誠。狗對主人一心一意，忠心耿耿，主人不用提防狗，反而倒要提防人。人會利欲熏心、權欲沖天、會壓榨、欺騙、暗算，以至同類相殘、手足相逼，而這種種人性，狗倒是沒有。

狗被人鄙視的是奴性，被人稱道的是忠誠，但有時奴性和忠誠之間，也很難分得一清二楚，我只知道狗畢竟仍能從一而終，人則會看風駛舵。說壞，狗永遠不是人的對手，若講道德，人可能牛狗都不如。