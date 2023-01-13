疫情 三年，日防夜防，始終都避不過這一波，年屆90歲的媽媽還是確診了。雖然已接種三針疫苗，始終擔心老人家身體虛弱，會引起其他併發症 ，亦很擔心會傳染家中其他人。

上月底透過快速測試確診，即時上報衛生署，翌日已經有醫護人員送上抗疫包，內有口罩 、快速抗原測試、退燒藥及血氧機，並獲安排隔天視訊應診。由於未試過視訊應診，大家都懷疑成效。

視訊應診當天早上有醫護人員打電話提醒媽媽準備好手提電話，準時同醫生在手機上對話；安排可能是隨機派單，我們住九龍，但應診的是瑪麗醫院的醫生。

男醫生細心指示診症程序，先透過血氧機了解重要維生指數，再查問各種身體狀況，又跟媽媽閒話家常，還稱讚她頭腦清晰，一點也不似90歲，令老人家開心不已。在網站上知道家庭醫生有派發特效藥，媽媽在前一天已開始服用特效藥，應診醫生再加開一些輔助藥物，並提醒媽媽準時服藥，整個應診簡單快捷。

對於老人家而言，被困在家中隔離，又不能踏出房門，又要戴口罩，心情自然煩燥不安，對於同住的照顧者壓力更大。醫管局的視訊應診，對於病症輕微的確診者是一個德政，不但免除老人家舟車勞頓，亦減輕照顧者的負擔，一舉數得。

受冬季流感及新冠病毒夾擊之下，公立醫院擠滿輪候看診的病人，要減輕公營醫療系統壓力，廣泛使用視訊應診處理輕症病人及推動基層醫療服務刻不容緩。

再次感謝醫護的努力，讓香港在復常路上繼續前行。