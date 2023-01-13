儘管中國已取消健康碼 ，想起自己一度成了「黃碼人」，仍是非常生氣。

當初知道自己成黃碼後，我怒氣沖沖地打了個車奔向醫院，下車看到人山人海，突然間，我的氣少了一點。我走了過去，非常自然地問起路邊正在排隊的幾個小男孩：「你們也是黃碼嗎？」

他們用一種溫暖的眼神看向我，篤定地說：「是的。」

我的心突然沉靜了下來，我知道，我找到組織了。我的腳步開始輕鬆了起來，口罩 下，嘴角甚至不自覺開始微笑。

我又走了幾分鐘，走到了另一個正在排隊的女孩身邊，用非常熟稔地語氣問到：「哈嘍，妳也是黃碼嗎？」

她用一種遇到知音的眼神望向我，熱情歡快的語氣在我耳邊響起：「是啊是啊。但是我剛剛突然變綠了，我現在都不知道應該幹嘛？」聽到這裡，我有點期待地點了點我的粵康碼，還是黃。

我心裡暗罵不爭氣，遺憾地道別了那個女生。我決定等待友人，進行一番晚飯後，再行核酸。果然，晚飯後沒啥人了。

我們剛走到核酸點門口，就看到一個全副武裝的大白男士伸出手，阻止了一名綠碼女士的入場。

然後，我聽到了今天最讓我振奮的一句話，大白男士用不甚標準的普通話說道：「非黃碼不能進。」那一剎那，我的熱血衝上了頭，我終於明白，「世為知己者死」是一種什麼樣的感覺。

我心中，一種身為黃碼者的優越感、自豪感油然而生。沒錯，這是只有我們黃碼人才能進的醫院核酸點，綠碼人走開；留給綠碼人的，只會是黃碼人尊貴的背影。

我非常高興地用我今晚最高興的態度，誠摯地點開了我的黃碼，然後像獻寶一樣展現給那名大白男士。

由此，我與友人踏入了這個「神聖」的黃碼基地。在排隊的時候，我的心中仍然是豪氣萬千，久久不能平復。我對友人說了一句話，那就是我今晚的心情：「黃碼人，黃碼魂。」

記住了，每一個黃碼人，就算別人看不起你，你也不能看不起自己。來，跟我讀——一天黃碼人，一生，黃碼魂。