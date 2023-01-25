小侄女得到一套小鼓，她開心地坐著小椅子，拿起鼓棒，似模似樣地敲著那四個小鼓和那個碟盤；碟盤刺耳的聲響炸開了耳膜，她敲得用力，越玩越樂，終於我在受不了耳朵的折磨下，把鼓棒拿了。

「姑姑跟你說，你成功地把年獸趕走了。」

小妮子烏溜溜的大眼睛很好奇地問我：「什麼是年獸？」

哈哈，年獸啊，是我聽過所有故事裡最喜歡的，也是最引我入勝的神話故事，更是我覺得最印象深刻念念不忘的故事，其他的童話故事都不算。

我娓娓道來年獸的傳說，告訴她年獸是一種動物，也許是怪物，牠最愛睡覺，一睡睡一年，睡到肚子餓了就從深山裡走出來，下山去找吃的；山下的人們都害怕變成年獸的食物，所以都統統躲在屋裡，避年啊。

那麼總不能一直躲著，於是就有幾個小孩無意間思緒飛揚，把手中的爆竹扔了在屋外，爆竹聲噼哩啪啦響不停，很是熱鬧；再來就是人們發現年獸不喜紅色，於是又把大紅燈籠往屋外掛，一片喜氣洋洋，好歡騰。

年獸啊，不喜紅色和吵雜聲，可是肚子餓總得吃東西，仍徘徊在山中不離去；人們於是把鑼鼓搬出來，敲鑼打鼓一番，總算把年獸趕走了。這一趕，盡然讓年獸絕跡了，從此只留下傳說，不見蹤影，只聞樓梯聲，不見「年」下來，年獸終於成為比恐龍 還要特別的物種，連化石也沒有一塊，仿佛靜悄悄地來，不帶走一片雲彩，又靜悄悄地離開。空靈至此，仿若被趕出地球去到另外的星球，或維度，安然度過，遠離這些恐怖的人類。

故事講完了，小侄女問了一些問題後又繼續驅趕傳說中的年獸，她自得其樂，我也沉靜在年獸最後去了哪的這個環節，在腦中思緒飛揚一番。每年的年關，我內在的小孩總會不厭其煩地一再自我陶醉在年獸的故事裡，年獸的性情也許早已融入現代世界裡，能睡是件多麼幸福的事啊，一年才吃一餐，那不是不用為柴米油鹽而折腰了；還有那個避年，現代人不是也常常在過年時出國避年？

古代人把年獸看成是怪物，豈不知在年獸的眼裡，人類也是怪物，還是那種深藏不露、吃乾抹淨、不吐白骨的物種，也不是紅色、爆炸聲和敲鑼打鼓嘈雜聲就能驅趕的。

想著想著，還是年獸這個未知物種更神祕些。不曉得牠是否仍沉睡在大山裡，等著肚子咕咕響才起來？還是牠早已化身成人類身上的某些性情？這，也說不定。