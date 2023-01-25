童年時過春節，「吃」無疑是重頭節目，而應節的廣式食品中，油角仔比煎堆、年糕、芋頭糕、蘿蔔糕、九層糕更受歡迎，因有一股油脂香，皮崩瓜溜脆，入口甜糯軟膩，賣相尤其討喜；它是家母最喜歡做、又做得最好的。

做油角仔工序不多，關鍵在製作餡料 。家母前一晚，將一大盤眉豆放進盆裡泡水，次晨撈起，用大鍋煮一會，讓眉豆變得稀爛如泥，添上紅糖清水，以慢火熬；豆泥稍乾，澆上花生油，不停地翻炒，直至成為半硬的固體。這一工序，講究的是拿捏軟硬度。

下一步，家母攪拌一大團麵粉，搓成軟硬適度的粉團，然後坐下來，專心包角仔。她捏出來的角仔，都是半月形，大小畫一，每一只在合縫處捏出滾花邊，很是精巧；100多只，整整齊齊地放在大瓷盤上。

接著，家母把一罐花生油倒進大鐵鍋，灶堂裡的木柴熊熊燃燒，待油被燒熱，就開始炸角仔，我兄弟倆在灶旁盯著，猛吞饞涎。家母把一只只角仔輕輕放進去，吱吱有聲，角仔一律下沉，過了好一會，又浮起來，油角仔旁邊的滾油冒起白泡，熱氣撲面，香氣撲鼻。

過了好一會，家母用特長的筷子伸進鍋裡，把角仔逐個翻過來，再炸一會，每一只都變為棕色，油光閃耀；家母把它們撈起，放在盤子上，要不是家母嚴厲的眼神，我們的手早就伸過去，抓起燙手的一只。可是我們知道，油角仔大部分是拿去拜年、探親，只有小部分才供家裡人吃。

製作角仔前，家母宣布一條家規，「開炸時，小孩子不要多嘴」，我們口裡唯唯，但沒認真放在心上，因為不明白說話和炸角仔有什麼關係。

一次，我說錯了一句話，一只剛從鍋底浮起的角仔竟應聲爆裂，餡料漏光，變為面上的一塊餅乾，稍後，一團黑色豆沙也浮起來。家母氣得罵開了：「好的不靈壞的靈，生就一個衰口」。我大驚失色，溜之大吉。

油角仔何以能聽懂小孩子說的話，我很久沒解透，直到成年以後才明白，該是鍋裡的油太熱的緣故，因灶堂燒的是柴，不是煤氣，火候難以控制，那只角仔的褶口不夠堅牢，所以裂開，時間上巧合而已。母親此言是迷信，然而，能夠為增加節日的神祕氣氛。

歲月如梭，如今已很難見到自家製作的油角仔了，都是去超市買現成的，又方便又省工夫；可是，廠家的批量產品，入口難發出清脆的喀嚓聲，餡料也並非豆沙，教我益發思念去世多年的慈母。