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紅紙

〈太平山下〉文秉懿

小時候，每年春節前曾祖母都會買來一堆紅紙。

顧名思義，紅紙就是鮮紅色的紙張，尺寸大概是一張報紙攤開的面積，紙質粗糙，染色技術差勁，手指在上面隨便揩一下，不管動作多麼輕巧，皮膚都會染上紅色。不過，這正是它有趣的地方。

曾祖母包紅包並不用紅色封套，而是把紅紙剪裁成細小的紙張，把硬幣包裹起來。她進行這項一年一次的工程時，我總是靜靜坐在她身邊，看著她動剪刀。只見她把紅紙對疊多次，每對折一次，就往紙張上用力按壓一下，最後紙張打開，表面就出現一條一條的摺疊痕跡；老人家拿起剪刀，依據痕跡剪下去。她的手有少許發抖，紅紙在她的手裡微微顫動，我曾經要求她讓我剪，她總是拒絕，大概她是擔心我會把指頭剪破，我唯有乖乖地待在旁邊。

雖然我不能參與製作小型紅紙的步驟，但可以加入後期工序，就是利用小張紅紙把硬幣包裹起來，這是一項趣味性濃厚的工作，我十分投入。首先我挑選硬幣，不錯，是挑選。曾祖母到銀行兌換硬幣，硬幣雖然面值全部一樣，外表卻是有美醜之別的，有的髒兮兮，有的閃閃發光，我當然要挑好看的，手指往硬幣堆裡撥來撥去，曾祖母就皺著眉頭說：「挑什麼？都是一樣的，隨便一個就可以了。」我就是不答應，堅持己見。

挑選完畢，我把表面亮麗的硬幣放在紙中央，不偏不倚，然後把紙下方向上折，再把紙的兩邊往中間折，最後把紙的上方向下覆蓋，把硬幣裹得嚴實，這樣就大功告成，完成一個紅包。時常聽到人家說「包紅包」，其實只是把現金放入紅封套，哪裡是包？只有曾祖母這種做法才是名副其實的包紅包。

工作完畢，指頭上一片紅色，我見過成人把印章往紅色印泥上按壓，然後在紙上按印章，既然指頭已經染上紅色，順理成章我在紙上印指模，一個、兩個、三個，直至顏色變淡，才停止動作。母親見到那堆紅色的指模，往往反射作用質問我有沒有弄髒衣服和牆壁，命令我把手洗淨。

紅紙還有一個用途，就是用來化妝，我看古裝電視劇，見到女人把一張細小的紅紙放在唇間，立即出現一張紅唇，我也學著做，曾祖母見到就稱讚我漂亮。她覺得光有紅唇不足夠，拿起紅紙往我臉頰上擦，臉上就泛起紅暈，然後笑呵呵稱讚我：「看啊，的確是一個小美人！新年時這樣打扮，好看。」

母親見到，立刻大喊：「色素含有毒素，不准塗！」她下旨要我洗臉，曾祖母只好照辦，我就是不情願，也要卸下紅妝，回復一臉素淨。

紅紙，就是這麼一種玩意。

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