港式飲茶餐廳有一種特別的味道，一種濃郁的普洱茶混合著鹹香豆鼓排骨的味道，那是一種過年的味道。

過年的時候，我們一家人總是喜歡在港式飲茶餐廳慶祝，待我們兄弟姊妹長大成家後，這樣的習俗依舊不變， 常常我們幾家人相約來到港式飲茶餐廳，祖父母和爸媽見到我們一大家子相聚在一桌，總笑得張不開眼。

我們先點上一壺茶，待入座後，各式各樣讓人垂涎三尺的精美點心車便圍繞著我們打轉，腸粉、蝦餃、燒賣 一定少不了，若運氣好，碰到大廚心血來潮的特製點心，炸雞膝、灌湯餃或是千層糕，一定得趕緊從點心車上搶下來，否則等到點心車繞場一圈後，通常就被別桌識貨的客人一搶而空。我們在飲茶餐廳熱鬧的氛圍下，一邊開心地聊家常，一邊眼尖地物色點心車上的美食 ，就這樣，不知不覺度過無數個歡樂過年時光。

偶爾，當我們一邊飲茶，一邊筷子夾著桌上的茶點時，還會看到舞龍舞獅敲鑼打鼓地走進餐廳，剎那間，年節氣氛立刻如畫龍點睛般上升到最高潮，全場隨即安靜下來，屏息望著舞龍舞獅要走到那一桌；怎料，舞龍舞獅並沒有青睞任何一桌，唯獨對天花板上掛的一顆包心菜興趣十足，它多番嘗試往天花板跳，最後，卯足勁兒奮力一跳，終於咬下那顆包心菜，立馬贏得滿堂彩。

這樣快樂的過年回憶，總是在我路過飲茶餐廳時，伴隨著普洱及茶點香浮現在腦海中。如今，疫情 肆虐多年， 我們已經很久不曾如以往那樣飲茶，然而每回聞到飲茶餐廳的香味，我心底總是下意識地激起節慶歡愉的興奮。