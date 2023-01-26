幾個月前贏到了兩幅對聯，那金光閃閃的筆墨，看著就討喜，今年過年特地把它們拿出來應景，回味記憶中對聯是主角之一的年代。

學畫畫時，曾在迎春時期寫對聯。本人的大楷小楷屬於稚童水平，著實上不了檯面，開玩笑，那一撇一頓，一氣呵成，我要毀多少張紅紙才能寫出勉強入我眼的一幅字，我還是有點自知之明的；況且那看似優雅又瀟灑的一撇一頓，我也不知要修補多少次方能「字正腔圓」，所以就把這分灑脫雅興交給我老爸。

每次習大楷時，老爸看我在補補填填總搖頭，說一筆下去一頓、一撇，字才美，沒辦法還沒練就那一手好楷字，這個寫「恭喜恭喜」的任務就交由老爸。老爸支起毛筆，沾了沾金字墨汁，墨香在空中浪一個浪就竄進我鼻腔。

一幅字帖，一支飽滿的毛筆，一室淡雅好聞的墨香，老爸一撇、一頓寫下，哇，老爸深藏不露啊，怎麼我沒遺傳到這一手好楷字？！那副對聯，被我珍藏了，如今也許應該讓墨香出來和太陽跳個舞，之後再珍藏吧。

嘿，老爸，不要封筆啦，我有很多毛筆，有松鼠毛的、羊毛的、豬毛的，您要哪一種？墨汁也有了，就再多寫幾幅對聯吧，你女兒我最近想練習那不堪入目的大楷；至於小楷嘛，下次吧，等我有興致到時再習字吧。