香港 人稱打麻將為「打麻雀」，並非真的去打走那些破壞農作業的會飛麻雀。

以前有許多麻將牌塊是用竹片彫刻而成，所以「打麻雀」也叫「打竹戰」，是一種必須有四個人一起玩的比賽遊戲，內容相當複雜，所用的方塊牌一共有128張牌（隻牌），在遊戲開始前，分成四組，每人一組牌，共32張牌，各自把牌疊成16疊，分放各人面前，有如四方城，所以又有人稱打麻將為攻打「四方城」。

香港人對打麻將痴迷的程度令很多外國人側目；曾有外國同事好奇追問我：「我到處都看到有四人圍著玩的一種遊戲，玩的地方不單只在廳堂、露台、屋前屋後、巷子、酒樓，甚至郊區也在玩；而且喜歡玩的人不管是有錢、窮人或勞動工人，都對這遊戲興致勃勃，這倒底是一種什麼遊戲？」經過詳細解釋後，他們仍然非常困惑，似懂非懂。

有人說香港人喜歡賭博，所以熱中打麻將，其實並非盡然。讓我們來探究一下，把香港人喜歡打麻將的理由分析如下：首先，香港是個彈丸之地，自1949年以來，有大量內地移民湧入，地狹人稠，生活困難，香港人能享受的娛樂相對有限，簡單且可以在有限空間進行的娛樂甚少，四個人在飯後利用飯檯玩的遊戲就是「打麻雀」，消消閒，一樂也。

不只可以一家四口玩，也可以找鄰居湊足四人來玩，玩的地方還有露台、天台、天井，非常方便、機動，何況打麻將的道具簡單，只需要一張麻將檯面、四張凳子和一盒麻將牌。

其次，麻將是一種數字組合遊戲，不能說是一種賭博，這遊戲有許多致勝方法，可以說是千變萬化，需要運用思考、記憶和技巧與其他三人競技，互相鬥智，但取勝不易，這正正是遊戲最吸引人的地方。

取勝一方收取敗方若干籌碼作為戰利品，遊戲結束時各自點算籌碼，贏得籌碼最多的人是贏家；如果把籌碼換算成錢，這遊戲才算是賭博；籌碼值可自由訂定，每枚可以由10仙（分）至1元，其間大小就相差十倍，當然還可以玩得更大，視乎玩者的共同意願，同時還可以把最高贏額設限，否則，這遊戲只能說是數目遊戲。

我認識許多朋友，他們都把打麻將作為消磨時間、鍛鍊腦筋和娛樂的遊戲，享受鬥智成功的樂趣，根本不涉及金錢。

最後，1949年代，香港人最喜歡的三大娛樂是賽馬、歐式足球 賽和電影 ，這三大娛樂都要花錢和時間，不是人人負擔得起，不似麻將來得簡易方便，費用低廉又省時間。雖然這遊戲有點複雜，卻不難學會，即使讀書不多亦很容易上手，所謂「易學難精」，非常大眾化，無怪乎喜好者遍布各階層；再加上它的趣味濃，變化多端，講究技巧，有許多進步和取勝空間，只玩一次，技巧高低立見，玩者要有不同的等級，否則贏者恆贏，輸（敗）者恆輸，很不公平，如果同級過招，興趣則盎然， 還有一種無名的優越感。

記得當年畢業後第一份工作舉辦聯誼會，有同事邀我打麻將，我說不會，他們覺得很驚奇，覺得在香港長大的人竟然不會打麻將，似乎有點異類，很難置信，可見麻將在香港流行之一斑。