當馬斯克 （Elon Musk）那天宣布發起公投 ，交由公眾決定他是否該退下推特 總裁一職之時，我登時為之一怔，馬斯克這一招，不是徹頭徹尾的「攞嚟衰（自作自受）」嗎？

馬斯克當天以「大石砸死蟹」的強勢，成功收購推特，然後旋即將這廣受歡迎的社交媒體煎皮拆骨，活生生上演了鵲巢鳩占的一幕，狠狠地炒掉不少資深員工，實行順我者生、逆我者死的慘烈處決。

他以太上皇姿態坐上了推特的CEO位置後，施行了許多古靈精怪的新政策，包括獨斷獨行地封鎖了很多記者的帳戶等等。馬斯克已壓根兒成為了厭惡的人物，這是已知的現實，偏偏卻只有他一個人懵然不知，不然，他又怎會公開打一場未打就已知道肯定輸的仗？

馬斯克好歹也曾是地球上最富有的人，根據他過去的輝煌戰績，他的確是一位巨星級的天才，為何聰明人卻會做出愚蠢的決定？

馬斯克有可能是自我膨脹至以為自己跟上帝可以平起平坐，可任由他呼風喚雨了，他又怎會有空間想像自己會如此不受歡迎？

又或，馬斯克身邊的謀臣當中，有人很想他倒台，於是獻上妙計：「偉大的老闆啊，不如發動一次公投，好讓全世界都知道你是至高無上的，還可以堵住那一小撮反對你的聲音！」

我見過無數曾經戰績彪炳的優秀人物，隨著年紀增長，耳朵都出現了毛病，那叫「偏聽」，當只會選擇性聽愛聽的話時，與現實就會愈距離愈遠了。