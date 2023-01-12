這些日子，每天，甚至每分鐘都可能有壞消息傳來，最不希望看的新聞是「訃告」卻大量的出現──身邊人的親人、熟悉不熟悉的名人，一個接一個離我們而去，也不知道什麼時候才是盡頭？

日前看到的噩耗是香港 著名作曲家顧嘉煇，也在加拿大逝世了。

這讓我想起「煇黃」組合的另一位、於十多年前逝去的香江才子黃霑，對於粵港人，特別是說粵語的人們來說，誰不熟悉、喜歡他們合作創作的，氣勢宏偉、粵味十足的頂尖歌曲？誰不會唱《上海灘》磅礴滄桑的主題歌：「浪奔浪流，萬里濤濤江水永不休，淘盡了世間事，混作滔滔一片潮流？」和鼓舞人們不屈不撓逆境奮鬥的《獅子山下》？「同舟人誓相隨，無畏更無懼，同處海角天邊，攜手踏平崎嶇……。」

上世紀八、九○年代，因香港經濟高速發展，形成了一個粵語流行文化的高峰，一大群才華橫溢音樂弄潮兒，喊出了那個時代港人的心聲，出現了一批不朽作品，創造了一個輝煌的流行音樂時代。其中黃霑、顧嘉煇正是這個音樂黃金時代的領潮人。

顧嘉煇與黃霑的首次合作於1972年，他們為香港首部華語音樂舞台劇 《白娘娘》譜寫多首歌曲，當中以潘迪華主唱的《愛你變成害你》頗為流行。此後兩人合作無間，佳作不斷，並有了「煇黃」之名得以屹立至今。人們當然明白，以「煇黃」命名其巔峰合作，喻示的正是在他們的引領之下，創造了一個音樂的「輝煌「時代。

1998年，顧嘉煇與黃霑在廣州天河體育館舉辦的「煇黃演唱會」，我與置身於現場的人們齊聲和唱的熱鬧場景，彷彿發生在昨天。

黃霑、顧嘉煇兩人都在廣州出生，這對與香港有深深血緣關係的、同說粵語的近鄰廣州，其親切感尤甚，其影響更是可想而知。他們屬於香港、屬於廣州、也屬於世界。身為世居廣州情繫兩地，一直為粵港文化引以為傲的粵港人，誰不驚嘆、折服、懷念煇黃組合的輝煌？

遺憾的是今天，2023 年的第三天，顧嘉煇也仙逝於異邦。

蒼涼寰宇，世間再無「煇黃」！