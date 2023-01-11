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金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

誠心祝願世界和平

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

自有記憶以來，每年都會隨口說出一大堆祝賀語：「新年快樂」、「身體健康」、「世界和平」，但為何今年念出來時，卻感到特別苦澀？

疫情肆虐三年，世界上沒有哪處地方能獨善其身，經濟向下沉，生活愈來愈艱難了，這個新年當真能快樂嗎？

就以好友一家為例，他們全家大小都中了新冠病毒，大家輪流發燒，最擔心的是一老一幼，婆婆年屆80了，發燒可大可小，六歲女兒則燒至攝氏40度，菲傭姐姐都病了，丈夫也要臥床，媽媽感恩自己病徵輕微，卻要不眠不休照顧家人。身體健康？原來那是遙不可及的期盼呢。

那天在巴士站等車時，碰上一名白人女士，她滿腹牢騷：「都不知要等多久才有車，遲不罷早不罷，偏偏就挑聖誕新年來罷工，麻煩死啦！」

此刻，英國確是處於大罷工的高峰期，地鐵、巴士、火車、救護車、機場、郵局等員工，還有護士都在罷工。

「如果不是迫不得已，各行業員工都不會在天寒地凍站出街頭罷工的！」我說。事實上，英國普遍市民都支持罷工，生活受一點影響又算得了什麼。

「是沒錯，政府再不加薪資給他們，好多家庭都要挨餓啦！」那白人女人竟然同意我的意見，接著輪流大罵英國政府，埋怨生活如何的不濟。

「只要想到烏克蘭的人民，我們起碼都不必擔憂家人和自身的安全。」她聽後點點頭，立刻停止嘀咕了。

祝願世界和平，是我今年誠心誠意的禱告。

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