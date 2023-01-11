江先生是我一九九○年代末，到香港 旅遊認識的好朋友。他住彌敦道，在他家裡看電視連續劇，劇中恰好有下雪的場面，我說：「看下雪很美吧？」

江先生老家在廣州，幼年時跟父母來香港居住，幾十年未曾看過下雪。他看著我說：「你不是喜歡旅行嗎？也沒看過下雪？」

某年赴中國雲南旅行，由麗江起程趕往瀘沽湖女兒國，途中短暫停留，親見遠方的玉龍雪山銀光素裹的畫面。很可惜，一江之隔導致不可能前行，唯有站在金沙江岸翹首遙望。

又一個冬天，趁假期與友人隨旅行團赴東北。在哈爾濱第一天，天氣預報說可能下雪。等候三天，氣溫確實下降了，卻不見半點雪花落下。本次「賞雪團」成了「等雪團」，萬般無奈之下打道回府。多年了，看雪成了期待。

十年前，我首次赴西雅圖 旅行，移民海外幾年的江先生來接機，我透過車窗望天空說：「希望在西雅圖看到下雪！」江先生笑著說：「西雅圖看下雪機會多得很！」

住在旅館，暖氣在房間流淌，但終究長途疲憊，且有時差，唯有蓋好被子休息。睡夢中，隱隱約約聽到一陣陣歡聲笑語傳來：「下雪了，好美的雪花！」

「下雪了」這幾字聽來太美妙了！我迅速翻下床，急急忙忙洗漱一番，興匆匆走出門外看雪景。一陣刺骨的寒風由遠而近，我眼前一亮，只看雪花萬朵飛舞、紛紛揚揚，白色的、潔凈的、柔美地放懷鋪陳遠近大地。我驚喜交織，伸出雙手接住了大朵大朵的雪花。

光陰似水，又過了幾年，我也旅居西雅圖。前幾天望天空高遠、藍天明朗，今天看雪國漫天飛絮，地面鋪滿了一堆看似厚實又似鬆軟的雪。眼前的飄雪，令人迷醉。

雪花停止了，江先生與我去唐人街老年公寓做義工，辦妥事情後走走華僑華人公園，但見公園正中那幢中華傳統文化特色鮮明的涼亭，雪花成了最好看的配襯。

忽聞附近不遠傳來招呼聲：「雪花好美！」抬頭張望，他是年逾七旬的趙先生。趙先生也是香港移民，長期喜愛攝影 ，疫情未發生之前，我由國外還鄉途經香港逗留，期間在銅鑼灣某圖書館看過趙先生與他人合辦的攝影展。

這時，抱著相機的趙先生走近前說：「看下雪有各種情懷故事，我拍攝很多下雪圖片，打算落實計畫，盡快在西雅圖和香港兩地舉辦攝影展《看下雪》。」

一陣涼風撲面而來，泊在大樹枝頭上方的雪花紛紛揚揚，幾個膚色不同的孩子跑進公園，熙熙攘攘。我讚許地說：「看下雪，可以觀賞很多風景。」江先生說：「人們說看下雪，情趣盎然。」我支持地說：「趙先生要舉辦的攝影展《看下雪》，將能欣賞到更多更好的看下雪風情。」