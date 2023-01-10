薩古魯（Sadhguru）是印度 家喻戶曉的「心靈學專家」，講授如何追求內心快樂。他多年前在美國麻省理工大學演講，分享「如何解鎖你的內在天賦」，提及成功有賴堅持不懈，其中最重要就是有清晰的目標。

「如果有一道大門關上，必定有另外一道大門打開；成功的人可以打開很多大門，但有堅定決心的人，則是自己主動創造很多大門。」聽了他的演講，忽然令我想起家母，這並非因為她是成功專家，只因她在84歲的年紀，腦子漸漸失去理解別人的「同理心」，凡事只集中於自己的想法，心無旁騖堅持之下，她必定會成功得到想要的東西——包括我的時間。

她最大的堅持就是我必須陪她，無論我去美容、運動、接送子女，她都如影隨形，非常理所當然；我當然拒絕，但她猶如小孩子一般堅持「要陪她」。經過無數次重複爭吵，我終於不再奢望「放空」，索性自動獻身，放假等於「看護」返工。

新年我做了一個決定，就是請一個長假，陪她前往印尼 與兄弟們聚舊探親。她到了這個年紀，懷著純粹、天真的堅持，果然打開了大門。我帶著媽媽回到印尼，看到她興奮雀躍之情，回想大師對於「堅持」的教導，對我很有啟發。