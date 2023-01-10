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中國停發韓公民短期簽證 反擊南韓加嚴入境檢疫

專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

移民，又見移民

〈太平山下〉阿堤

老同學加入了香港新一波的移民潮， 離開了生於斯、長於斯、生活了幾十年的香港。

老同學今年56歲，在香港有樓、有車、有工作、有朋友，雖然孤家寡人，但也生活得有滋有味。

某天，他在個人網頁上傳了張「一串鑰匙」的照片，同學們競相留言，但很有「默契」地一不提移民，二不問原因，但大家都知道，他要永遠離開香港了；同學們不是獻上祝福，就是邀約吃飯，還有人貼了梁靜茹的名曲「勇氣」。

56歲孤身遠赴異鄉，真的很有勇氣。

說起移民，香港人應都不陌生。1949年中國大陸易幟，香港迎來大批逃難移民；1997年香港政權移交前，香港送走了大批避難移民。有人說，香港本來就是個移民社會，來來去去很正常…但身處其間者，點滴在心頭。

1997年的移民潮，我雖人在香港，感觸並不多，一來當時年紀小，二來身邊走的人不多，雖然動不動就聽說某某移民了，但移民的不是明星，就是名人，與我這個小毛頭距離畢竟是遙遠的。

近兩年的移民潮，我人雖不在香港，但拜網路無國界、天涯若比鄰之賜，自己卻仿若置身「案件現案」，異常的有參與感。

英國、美國、澳洲、加拿大向來是香港人移民的四大優選國，但這一波移民走得以乎更遠、更廣。某位同學移民了，離港前留下了句耐人尋味的話：「玩你唔過，咪走囉（玩不過你，走總可以了吧）。」他的新家在瑞典，有同學幽默留言：「夠晒遠（真的夠遠了）」。

再說回56歲的老同學，不論是我回港，還是他來訪，我倆總是各自空出一晚「喝個痛快」；兩個大叔厮混整晚，天南地北想當年，但「移民」從未成為主話題。他的「鑰匙照」PO上網的前幾天，他專線通知「要走了」，短短半小時不到，說了不知多少次「連根拔起」。

說起來我也算是香港移民，但從求學到留下來變「移民」，呈現的是一種漸進、自然而然扎根的過程。56歲，離開生活了一輩子的地方，「空降」到另一個陌生國度、陌生城市，真的也只有「連根拔起」可以形容了。

香港特首李家超認為「每個人離開香港的故事都不一樣」。的確，每人的故事都不一樣，但「連根拔起」的感受或許都差不多吧？雖然是自己選擇的路。

移民 香港 梁靜茹

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