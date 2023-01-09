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市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

不做快樂豬？

〈六合飛翔〉岑逸飛

兩千多年前，古希臘哲學家蘇格拉底曾問：「在世上做快樂的豬，還是做痛苦的人?」他的選擇是，寧做痛苦的人，不做快樂的豬。

但蘇格拉底沒說的是，做豬何故快樂?做人何故痛苦?豬快樂，是否豬只會吃、喝、睡，沒有煩惱?人痛苦，是否人有思想，人有智慧?蘇格拉底作為哲學家，古希臘的「哲學」定義是「愛智之學」，可惜智慧不是快樂之鑰。

蘇格拉底從來沒有宣稱過他擁有許多智慧，他只不過是比別人更瞭解到：一個人要追求智慧就必須先熱愛智慧本身。他的另一名言是：「最有智慧的人最能體悟自己的無知」，這與老子說的：「知不知，上也。」異曲同工。但人既無知，與豬又有何分別？

所謂「人是萬物之靈」，蘇格拉底不屑做快樂的豬，已明顯存有對豬的歧視。即使到了今日，像當代動畫大師宮崎駿的《千與千尋》，也以豬為嘲笑對象。動畫中的內容講述一個10歲的小女孩荻野千尋與其家人誤闖了神靈世界，之後經歷成長，並不斷尋找方法來令自己和父母返回人類世界的故事。小女孩的父母在小鎮因貪吃而變成豬，豬是無用的，唯一用途是養來給人吃掉。

據說中國人是吃豬的民族，洋人說中國人一身豬味。偏偏中國人對豬絕不感恩，形容豬既笨且懶，又臭又髒。其實「豬」一身是寶，幾千年來給人類的貢獻極大，可是卻遭受到極不公平的對待。頌牛頌馬等的詩詞很多，但寫豬的卻很少，最典型的一句：「豬八戒照鏡子，裡外不是人」，是很重的罵人說話。

可曾想到，豬的一生，與世無爭，甘於淡泊，無怨無悔，相比人類無時無刻趨名逐利，爭權斂財，我們是否都要汗顏？

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