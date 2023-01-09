在美國經常聽到一首「洋基 歌」（Yankee Doodle），幾乎人人耳熟能詳並常常掛在口中，更是美國兒童們個個會唱必唱曲目之一。初聽時覺得歌曲很有趣很調皮，歌詞也很活潑可愛，請看第一段歌詞：

「洋基傻小子跑進城，

騎著只小馬駒，

他在帽子裡插根羽毛，

叫它做通心粉式假髮；」

一直以為這首就是美國的愛國歌曲，出自美國人之手，否則怎麼會在美國可以如此廣泛的長達幾個世紀受到歡迎？

女兒一家在美國生活，最近開始教兩個孩子唱這首歌，她翻到了這首歌曲創作、流行的歷史，像發現了新大陸似的，頗有感觸對我介紹了這首歌的來龍去脈。

原來這首歌是「七年戰爭」（1754至1763年）期間，英國 人創作並用來嘲笑美國人的。歌詞所稱「洋基傻小子」指的就是美國人，嘲笑美國人是鄉下人，騎的不是駿馬而是瘦瘦的小馬駒，帽子上土土的插根小羽毛，以為很時髦了，十足就是剛剛從鄉下出來的樣子，不高雅也不上流。

英國人以為：這樣羞辱美國人他們一定受不了，讓我們大英帝國教你美國人怎樣生活怎樣打扮吧。

如果被嘲笑的是不夠自信一方，一般作出的反應會是，反懟甚至謾罵來反擊創作方不懷好意，最後會禁掉它，不准許流傳，儘管這樣做未必奏效。

然而令人意外的是，這首帶有貶義歌詞的歌曲，「七年戰爭」期間美軍卻反用它作為自己的歌，高聲大唱以反諷敵軍，自信的表明：他們對自己樸素的家紡衣著和毫不矯揉造作的舉止感到自豪，從而鼓舞自己。

以後的許多年，這首歌在美國被當作非正式的國歌，廣泛運用於各類電影 、電視和動畫片中。而這個國家在以後的幾百年中，因為內心的強大，無論社會制度、科技文化，還是人們的生活，一直走在世界的前列，引領著世界的未來。

由此可見，一個內心自信的人或一個國家，對嘲諷自己的對手毫不在乎，堅信自己的一言一行，堅信自己的信仰與追求在真理與正義一邊，對其施以嘲諷結果不僅無效，反而可能適得其反；只有那些說謊者、內心怯懦狹隘邪惡的統治者，才懼怕嘲諷，壓制甚至鎮壓嘲諷者、映射者、反對者。

這種情況在當今社會，正是民間所命名的「玻璃心」，非常的「易碎」。