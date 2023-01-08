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童年的味道

〈太平山下〉文秉懿

朋友見到我放在桌子上的奶油話梅糖，禁不住興奮地叫起來：「我小時候喜歡吃這款糖果！」我立即回應：「我也是！一顆接住一顆，停不下來。」既然我倆不約而同把話梅糖跟童年歲月扯上關係，就是潛意識裡大家都承認自己年華老去，話梅糖就是幼年的印記。難得糖果做媒，碰到同路人，接下來當然就是老人永恆的聊天主題－－話當年。

「味道好，一大包，十分便宜。」女人天性會當家，是財務專才，兒童時代已經懂得挑選性價比高的產品。

「對，好像只需要幾塊錢，幾十顆。」我們果然能夠溝通。

「這是我們小時候吃的那一個品牌嗎？聽說不少生產商都有出產話梅糖，那些不好吃，只有我們那時候吃的才是正宗味道。」女人消費，就是謹慎。

「冠生園出品，老牌子，不過改了包裝。」舊包裝是用蠟質的紙包裹糖果，兩端扭緊；新包裝則是用塑膠紙製成一個小巧的長方形袋子，把糖果封住。顏色依舊是深棕色，放在包裝色彩繽紛的糖果旁邊，它顯得老實，吸引不了新顧客。

「包裝不重要，計較的是味道是否一樣。」人上了年紀，就是守舊，就是固執，總是偏向新不如舊的想法。

我再三向她保證味道不變，朋友歡歡喜喜的拆開包裝紙，細心享受童年的味道。

以話梅糖作起點，我們聊到大白兔糖，我也網購了大白兔糖。幾年前我到上海，到南京路步行街逛商店，發現大白兔除了傳統牛奶味，還生產其他味道，紅豆、玉米、咖啡等共有十多種，為味蕾提供更多享受。我回到香港後，總是尋找不到它們的蹤影，後來發現網上商店有出售。

我向她介紹其他味道，原來她並不知道大白兔糖的變化。配合時代發展，不斷突破，正是生意保持競爭力的不二法門，我當然支持，何況新口味的確吸引，其中我最愛吃紅豆味。我以為朋友會熱中嘗試新事物，料不到她對老味道情有獨鍾，用情深厚至拒絕嘗新的地步。她的立場清晰而堅定，我就不強人所難了。

既然在網上找到這兩款童年所愛，我當然乘勝追擊，尋找其他懷舊零食，當中有結漣軟糖。結漣軟糖長方形，包裝紙紅、白、綠三種顏色，中間部分是一個男孩頭像。軟糖由兩部分組成，一半白色，另外一半是淺棕色，奶味香濃。咬下去軟軟糯糯的，把牙齒黏住。我在購物網上搜尋，就是找不到它的消息。我上網查看資料，聽說生產商已倒閉。

還有巧克力威化，紅色包裝紙，喜氣洋洋的感覺。一口咬下去，十分鬆脆。它不太甜膩，引起咳嗽和蛀牙的機會比較小。

我用門牙把它咬成碎粒，這個動作一定要高速進行，製造的「炸藥」才細碎。我把武器含在口裡，然後一口氣噴到同學臉上，打中目標，自覺成就非凡，小學時就是愛玩這類幼稚的遊戲。

老師責備我之餘，還表示惋惜：「那麼美味的好東西，不趕緊吞下，反而糟蹋掉，真是笨蛋。」當頭棒喝，我的確是笨蛋。

年紀大了，不自覺懷念過去，碰到同一個年代出生的人，喜不自勝，坐在一起拿起洛陽鏟，不斷考古。老人滿腹偏見，吃的是以前的好。於是我捧住手機，繼續挖掘兒時的味道。

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