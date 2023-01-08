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Celine Dion患罕病

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

樂壇長春歌后Celine Dion的健康，委實令人擔心。

她在台上的演出，從來都是一絲不苟，不僅盡顯巨肺功力，完美音質更具爆炸感，她的名曲「My Heart Will Go On」，相信會go on一百年、兩百年，仍堪稱經典中的經典。

可是，觀眾席中卻不乏有人擔憂地問：「怎麼Celine那麼瘦？」天后確實是瘦骨嶙峋得像皮包骨，難免有人會懷疑：「她是患厭食症嗎？」傳言卻被她否認，她解說是因為勤跳芭蕾舞的關係而燒脂減重。

Celine Dion上月初突然宣布，2023年所有巡迴演唱將會取消，因為目前要先急需處理健康問題，她首次公開承認自己患了罕有病Stiff-person syndrome（僵硬人症候群）。

這個病會令病者的脖子、肩膀和背部逐漸僵硬，會擴散至四肢近端肌肉，並會引起疼痛性肌肉痙攣。總括來說，這個病會令病者全身疼痛，不僅坐立不安，還會引致步伐不穩、口齒不清、平衡失調…這個狀況又怎能如常唱歌？對於從小醉心歌唱的Celine來說，讓她患上這病，委實是太殘忍了吧。

這病的起因至今仍不明，但Celine的情況，不難想像是因她丈夫六年前去世有關。她12歲那年認識他，少女期間開始暗戀他，終於如願以償在26歲那年下嫁比她年長26年的男人。Rene是她一生唯一愛得如癡如醉的男人，他走了，癡女也許仍未能放下。

肌肉 2023 芭蕾

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