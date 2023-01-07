2013年的日本電影 「永遠的0」，改編自同名小說 ，小說作者是百田尚樹，翻查他的背景，或會恍然大悟，不管是影片或小說，都可能是販賣糖衣毒藥。

原來他是日本已故前首相安倍晉三重要的幕僚與支持者。2014年，他在為另一位日本極端右翼政治人物、前航空自衛隊幕僚長（等同上將編階）母神俊雄助競選東京都知事時，不但公開否認南京大屠殺，還稱其為虛構。

2014年2月3日，百田尚樹擔任日本放送協會的經營委員，為當年東京都知事選舉候選人田母神俊雄助選時說，南京大屠殺是1938年蔣介石政府作出的宣傳。

他甚至宣稱：「為何世界無視這一點？根本沒有這回事。」

在面對南京大屠殺屈指難數的如山鐵證，他的這番言論，足證他是徹頭徹尾的右派分子。

此外，他也多次質疑東京審判（東京大審），主張日本「重建軍隊」。

這使得日本著名動漫導演宮崎駿在「永遠的0」電影上映後，就公開批評此片「右傾」。

影片講述的「神風特攻隊」，簡單地說就是以武士道精神，按照「一人、一機、一彈換一艦」的要求，對美國艦艇、陸軍部隊、重要戰略目標實施自殺式襲擊。

曾親身經歷這些自殺攻擊，心有餘悸的美軍就給「特攻隊」取了「俯衝惡魔」（Devil Diver）的綽號。

百田尚樹當然也懂得文過飾非，對「永遠的0」所受到的批評，他辯稱因為日本一直受到「自虐史觀教育」。

所謂「自虐」是指論述歷史時忽略提及本國人的正面之處，反而過分強調負面。但筆者認為，與其說是「自虐」，不如說是「自省」，佛學說的「逆增上緣」，「自省」便是「逆增上緣」的啟發，因自省而改過，才會走上懺悔之路。