香港是公認的美食 天堂，可萬萬沒想到，在光鮮美食背後，老鼠卻利用當地的天時地利，堂而皇之地把港區當成「宜居地」，囂張地過著「地下生活」，拚命繁殖，造成鼠患成災，鼠害四處泛濫，鼠患已成了城市管理極待解決的燃眉之急，無法容忍。

「過街老鼠人人喊打」，港人已行動起來，全力滅鼠行動。

街市菜攤、屋裡門外，設關卡，擺地陣，酒精捕鼠器、老鼠膠、夾板打鼠，新老利器輪番上陣，成效顯赫。

近五個月，全港即捕獲2萬3000隻老鼠，滅鼠行動戰果輝煌，但「不捉（鼠）不知道，一捉（鼠）嚇一跳」。鼠患不能不引起人們的高度警覺，採取滅鼠行動人人有責。

老鼠實在可惡，牠偷吃人們的食糧，在暗地裡扒空人們的美食，與人搶奪口糧，牠們還窮凶惡極的咬壞住家的家具；更可怕的是老鼠還要到處肆虐，傳播疾病，鼠疫危害人們的身體健康。

如把老鼠視為「人民公敵」，一點也不為過。五十年代，中國大陸就提出「除四害」，把「老鼠、麻雀、蒼蠅、蚊子」圈進了黑名單，消滅「四害」絕不手軟。

我小時候在上海老房子就累積了與老鼠「捉迷藏」的經驗，至今仍記憶猶新。

我上海老房子鋪的是木地板，老鼠竟大膽挖洞，轉入地下生活。牠們通常在房間櫃子或床底下，在地板角落打個小洞口，讓人很難察覺。

但家中常見老鼠的蹤影，偷吃擺在方桌吃飯檯子上的菜和米飯，咬壞桌椅和衣物。有的老鼠竟鑽進米缸大口大口地侵吞大米，甚為猖獗。

一到夜深人靜，牠們從地板下常發出「格格」嘶咬聲，似乎還能聽到地板下層「歌舞昇平」，老鼠狂歡的聲音。

針對老鼠出沒行蹤，我跟著父親一起找了幾塊舊鐵皮，把地板牆腳空隙釘死，封住「鼠洞口」。

我還在米缸木蓋頭上放上幾粒米，用一根短筷子撐起大餅乾鐵盒蓋，引誘老鼠上鉤，活捉老鼠。

我這一「逮鼠迷宮」還真靈，先後十多隻老鼠被「釣魚 執法」，一網打盡。

當年，我家還採用「鉛絲鼠籠」、殺鼠藥等滅鼠方法，均行之有效，給囂張的老鼠迎頭痛擊。

實際上，鼠患不僅擾亂市民正常生活，而且對商業運行也造成不可估量損失。

疫情 之前，我去大陸重慶旅遊，經朋友介紹去一家著名川菜館用餐，川菜館老闆娘聞訊後也特地趕來接待我們。

正當她滔滔不絕大談川菜館菜餚特色時，突然一隻又肥又大的老鼠，光天化日之下大搖大擺走來。

目睹此時此景，現場食客不禁倒吸了一口氣，人們不覺閃過一個念頭，「這隻老鼠倒底喝了菜館多少油，又白吃了多少川菜？」但老闆娘還算機智，一個箭步衝上去踩住了這隻不識相的老鼠。老鼠公然跑出來「搞局」，食客不倒胃口才怪呢。

看來，把老鼠列為「四害」是硬道理。