中國地方戲劇藝術以北疆京劇 為主，南邊粵劇為次，但從歷史的長度、內容的寬度、藝術的深度而言，京劇似棋高一著，故被稱為國劇。

提起名角梅蘭芳、孟小冬，近百年來，海內外幾乎無人不知、無人不曉，但粵劇以廣東話發音，深具鄉土氛圍，與日常生活節奏息息相關，故代代相傳，歷久不衰，如演員紅線女、新馬師曾，不但在兩廣紅透藝壇，美加僑居地也家喻戶曉，每次來訪，唐人街萬人空巷，佳話流傳。

正因為與生活節奏息息相關，粵劇河水和演藝井水，難免有相互唱和時候，劇藝、演藝一家親，也就順理成章。

約半世紀前，我隨父避秦赴港，生活無依，流離失所，對我而言，時間就是人生的空白，一文不值，我的時空生活只有獨沽一味，靠打戲釘度日，香港高昇、九龍普慶、電懋鑽石山片場，是我幼年捧著難民飯盒，起居飲食寶地，虛度人生萬花筒，其中一人一物一草一木，我親歷其境，第一手資料拿來說說趣聞，絕不貽笑大方，具有史冊張力，可能媲美隻字千金。

當時最紅雙棲劇藝演員──紅線女，大平山下首屈一指，她能演能唱，音質好、音域寬、音節高，聽者如痴如醉，號稱紅腔，數十年名震海內外；不久轉入內地發展。

順勢而起的是鄧永祥，學馬師曾起家，故稱新馬師曾，他把萬惡淫為首、光緒皇帝祭珍妃等名曲唱得紅透半天，票房收入破全港紀錄，且全部捐作慈善，英國女王 感其誠，頒了他一張阿芙蓉癖（鴉片癖）執照；他是國民黨員，經常回國勞軍，港台兩地極受歡迎。

在此值得一提的是他的拜把兄弟──白玉堂，原名畢琨生，不算很紅，但生了一個沉魚落雁、美若天仙的女兒尤敏（畢玉儀），她被邵氏捧為當家花旦，曾獲金馬影后、亞洲影后獎，名滿港台東南亞 。

據當時的演藝雜誌報導，追求尤敏的小生是林翠的哥哥曾江，但落花有意流水無情，曾江傷心負岌加州，四年後獲柏克萊建築系學士學位，回港當工程師，演藝雙棲。

只是很可惜，紅顏薄命，尤敏英年早逝，想起她的美，我至今年高而無法德昭，孔子說過食色性也，確是古今的聖賢愁。

天下事盡可置於笑談中，唱戲腔最忌沙啞，但有粵劇要角麥炳榮，一副豆沙喉，卻出其意外能縱橫舞台，常與名旦芳艷芬配戲，觀眾戲稱，聽他唱戲，想飲茶食豆沙包。

趣聞說到這裡再說下去，就是本文畫龍點睛之處：白雪仙、任劍輝一世拍擋，婦孺皆知，白雪仙取名過程雖沒有入化，但有出神之處；白取自她的父親，也是她的第一師傅白駒榮，雪取自她第二師傅譚雪卿，仙取自她第三師傅薛覺先的「先」的諧音。

以上所提人物不是退休就已歸道山，連我顆戲釘都快鏽爛了，但當說故事，講給年輕後輩聽聽，也是一番快事。