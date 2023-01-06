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狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

回憶軍旅生涯 哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

神風特攻隊

〈六合飛翔〉岑逸飛

2013年上映的電影《永遠的0》極富爭論性。此片改編自高居日本ORICON文庫榜第一位的同名小說，由榮獲日本最佳導演獎得主山崎貴執導，在日本上映連續八星期票房連冠，創下85億日元票房佳績。

劇情講述太平洋戰爭尾聲，一架「神風特攻隊」的零式戰機，突破美軍航空母艦的火力網，機上飛行員名宮部久藏，飛行技術高超，卻從來被同袍視為貪生怕死的「頭號膽小鬼」。

60年時光飛逝，影片開始時，透過宮部外孫在外祖母喪禮上，得知自己的親生外祖父正是宮部。為此他與姊姊逐一尋訪宮部當年戰友，漸漸了解宮部為人和經歷。有人依舊批評宮部是「膽小鬼」，但曾與他出生入死的人，卻讚揚他如何勸導戰友珍惜性命、守望家人。他本人對妻女的愛、情義和承諾，更令觀眾動容。

獨立看這部電影，似是專注於講戰爭的殘酷和悲慘，描繪日本軍人的人性化一面，教導今日的日本年輕人要珍惜現時的和平得來不易，不要辜負昔日為國捐軀的先烈。表面上影片是反戰，反的只是當年日本的軍國主義者，在戰爭走上末路窮途，仍孤注一擲，不理日本士兵死活，建立「神風特攻隊」，想出了以自殺式零式戰機撞向敵艦的爛招，但對日本發動侵略戰爭的責任，影片則是全無提及。

影片雖然在日本賣座，但受到左右派的夾擊則是意料中事，右派不滿影片對軍國主義者的微言，左派則指影片對侵略戰爭避重就輕。動畫大師宮崎駿狠批影片捏造「戰爭神話」，也不是無的放矢，因為片中的宮部，有如聖人，顯然經過刻意美化，很難想像當年侵略中國、在許多人心目中面目猙獰的日本軍人，有多少人具有這種心態？

日本 電影 導演

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