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文青與美食共存

〈每日驚艷〉張宏

公關界好朋友Una也是新聞系的同學，最近轉新崗位，往美心集團擔任企業傳訊與公共關係總監。她知道我喜歡日本，於是送來充滿日本氣氛的果籃，包括以北海道3.6牛乳及蛋白製造的蛋卷，還有日本各地直送的佳釀及時令水果，包括獺祭清酒、長野香印麝香葡萄、靜岡皇冠蜜瓜、草莓、世界一蘋果、王林蘋果及蜜柑，物重情義更重。

眾多禮物之中，我最感興趣的是聯乘京都文青品牌SOU‧SOU的「和紋」手帕。這一家由三名年輕男士創辦的文青店鋪，在日本炙手可熱，最著名就是「現代和服」的創意設計。

他們的設計以華麗精緻的日式和服為基礎，利用錦織布料的獨特花紋，加入前衛設計及現代剪裁，融合為「現代和服」，充滿現代氣息，古為今用，十分型格。

日本的傳統和服，一套衣服動輒幾十萬日圓，代代相傳，由祖母傳給母親、母親傳給女兒。穿著時，從內衣穿到外衣，腰間又要綁上又厚又緊的腰帶，必須兩人合作才穿得上。現在的新派和服，是自然亮麗的外套，襯西褲甚至牛仔褲都瀟灑有型。如果你上網找一找，就會明白為何日本的年輕人趨之若鶩。明年春節，我終於要帶家人去日本旅行，這次當然都要順便去朝聖。

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