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好一個「無」字

〈六合飛翔〉岑逸飛

老子的「無」，又可理解為「無限」，「無」不是「空」，不是0或一無所有，而只是「虛」，是無形、無序、無名。「無限」正是宇宙本性，在空間上無限，在時間上無盡。

另外，《說文》謂「無、巫」同義，所謂「巫善舞，以降無形之神」，巫、舞和無，這三個字同出一源，分而為三。金文的「無」與「舞」也是相通的，反映古代巫師占卜，持物而舞的情景。

「無」字解作「沒有」、「不」、「空無」等，是文學上的假借。「無」與「舞」通，「舞」字的「舛」，指兩足相背的的形象，表示眾人一起踢踏跳躍；而甲骨文的「舞」字，上面是「羽」，下面是「亡」，以「羽、亡」會意，表示這是祭祀舞蹈時頭戴羽飾，悼念亡靈。

老子說：「無，名萬物之母」，而「無」的原義是大乳之母。古代的「無」字又通「旡」，甲骨文則作「亡」，古代無輕唇音，所以「亡」讀「冇」（此證明粵音很有古風）。《說文》又謂「無，豐也，從林」，古代巫師經常手持禾稼而舞，盼望導致豐收。

現代學者龐樸（1928-2015），是中國歷史學家、哲學家和文化史專家，長期從事中國哲學史、思想史、文化史等領域的研究，是幾十年來儒學研究的代表人物。

他倡導「一分為三」為中國文化密碼，認為「無」有三義，一是亡，有而復亡；二是無，似無實有；三是炁，無而純無。

所謂「炁」，正是「氣功」的「氣」之古字。「炁」是看不見、摸不著的一種客觀存在。

看得見是形，看不見則是炁。形與炁，密不可分，聚則成形，散則成炁。「炁」是有別於固態、液態、氣態、等離子態的第五態物質，也是萬物的本源。

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