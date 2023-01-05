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零度的日子

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

「你那邊天氣好寒冷喔！」好友關心。

「沒有啊，你們香港好像更冷一點。」我說。

「怎麼會呢，你那邊不是零下十幾℃嗎？」

她的確說得沒錯，先前住在蘇格蘭的朋友，已迫不及待傳來人生堆砌的第一個雪人。英國北面的天氣極寒冷，雪也降得特別多：而本人居於較南的倫敦，這裡只降了一天的雪，翌日街道的積雪已逐漸融化。情況就等於日本北海道和東京的分別，雖然同樣是日本區域，但地理環境與氣溫的落差相當大。

「我這裡有攝氏20度喔，你們香港先前不是有過零下10℃嗎？」我打趣說。我們家設有underfloor heating，暖管設在地板之下，即使是室外零℃氣溫，家裡室溫長設於20℃，只要留在家就暖烘烘的了。不過，今年電費大漲，天曉得這期電費要付多少。也真替低收入家庭擔心，今年有不少家庭，因未能負擔電費而要捱冷。

但不要小覷人的潛能適應力，人的身體是會依據環境而適度調節的。那天的氣溫大概是零下4℃，我帶狗散步時，替小狗預先穿上了毛衣，而我則在連帽大衣裡穿了兩層襯衣而已，足夠溫暖了。

不過，有種情況我是絕不會外出的，那就是冷風呼嘯肆虐的日子，風速強勁得儼如香港的十號風球。當空氣嗡嗡作響，步伐也被強風吹得不穩了，那就該是乖乖留家的時候了，人又怎能跟天鬥氣？

最壞的日子總是會熬過的，倫敦的溫度又回復至10℃以上了。

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