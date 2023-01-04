談「無」與「有」難免令人想起老子。《道德經》開宗明義說：「道可道，名可名。無，名天地之始；有，名萬物之母」，這是給「無」與「有」賦予特殊的意義，讓人們領悟「道」。「無」與「有」，既是有無相生，且是有與無之間的互用，「無」與「有」具有辨證統一的關係。

老子的「道」，其深遠奧妙之處，是透過對「無」和「有」加以觀察。「道」雖然「無」，但又預示和統攝著「有」」，蘊藏著「有無相生」，那是處於運動狀態的「無」。「無」有寂靜相，但不是死寂，而是靜中有動。

說完了「無」，再看這個「有」字。《說文》將「有」的解釋為「不宜有也。謂本是不當有而有之稱」。「有」字下面有「月」，指的是月亮遮敝了太陽，出現了日食，引申為不應產生的現象。《辭海》對「有」的解釋則是：指事物的存在，具備有形、有名、有實等涵義。

在西方哲學史上，「有」高於「無」，「有」是最高的原則，「無」則是次等的。西方思想，總的說來是「有」的哲學，無論他們如何規定有、無關係，他們的第一個基本範疇總是「有」。例如在古希臘哲學家巴門尼德(Parmenides)看來，「有」是存在的，而「無」是不存在的。

德國 哲學家黑格爾稱讚真正的哲學是從巴門尼德開始。到了古希臘哲學家赫拉克利特(Heraclitus)，「有」與「無」被視為同一，「有」存在，「無」也同樣存在，「有」既是「有」的賓詞，也是「無」的賓詞。其實赫拉克利特的「無」，仍是待「有」之「無」，是「有」而後「無」。

中國的老子則不同。在老子的眼中，「有」與「無」，可說是平起平坐，相互對立，相輔相成，相得益彰。