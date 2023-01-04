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雪中路

〈心有所感〉文韁

耳邊常響著淅淅瀝瀝的小雨聲，偶爾是匆匆而過的陣雨，更有漫天飛舞的大風雪。2022年感恩節之後，西雅圖幾乎都是這種風雨飄搖、雪花飛舞和冰天雪地的日子。

到了12月初的一天中午，溫度已經上升到華氏43度，大路上的積雪所剩無幾，但社區家家戶戶屋頂上還覆蓋著一層像棉被一樣厚厚的積雪，門口道路上也有不少薄冰殘雪。到了夜晚，溫度又下降到冰點，次日早上起來，路上未融化的積雪又結了堅硬的冰層。

以往遇到這種冰天雪地的日子，除非上班，我一般都不出門。更何況現在退休了，身邊也沒有兒孫牽絆，於是就在家睡大覺，或者看書寫字上網。如果中午溫度上升雨雪消停，就到外面小街走走。

這樣宅家的日子無憂無慮，但是今年卻沒有那樣的福氣。這一天鄰居的朋友有急事相求，我清晨6點就要出門。

從我家到朋友家開車有600米長的緩坡，還要繞一個U型轉彎，但是清晨道路新結的堅冰很容易讓車輪打滑，一不小心就出事。曾經就有人在雪天的大清晨裡陰錯陽差把汽車開下山坡，身子壓著玻璃窗不能動彈爬不出來，好在剛好有人看到報警才解圍。所以，要在冰雪中的道路開車實在有點膽寒，年紀越大耳聞目睹的車禍越多，膽子也是越來越小。

如果不開車的話，可以走一條下坡近百米的有水泥台階的小山路，雖然小路上也是鋪滿冰雪，但是小路的旁邊有鐵欄桿做扶手，比起開車還是安全一點。

於是我全副武裝出門了，大雪天清晨在冰雪中行走，這是我來美國的第一次。試著走幾步，沒有問題。走了幾十米，到了小路下坡的路口，才發現忘記帶拐杖。

其實這把拐杖就是一米多長的竹桿，是砍下我家種的紫竹做成的，有了這拐杖，萬一滑倒的時候有多一個支撐點。它就放在我的門邊，現在忘了帶，也不想回去拿，只好小心翼翼地走下小路的水泥台階。

走到一半，才發現一盞高達兩層樓的路燈倒塌了，詳細一看，是路燈的金屬立柱從底部斷裂倒下。

我在這裡已經住了29年多，這條路很熟悉，從來沒有注意到路燈立柱的模樣，現在我才發現這個直徑大約7英寸的的圓立柱可能是鋁合金製造的，也可能是鍍鋅管，但是不管是什麼材料，也許和風雪有關，也許和使用的年限有關。

據說鋁合金路燈桿的壽命有50年以上，我們不知道它亮了多少年？但是現在它終於可以暫時休息了，不用發光了。

西雅圖這種小路很多，因為太陡，被改造成公路幾乎不可能，所以倒下的路燈還會重新亮起來，無怨無悔地發光，照亮夜行的人們。

我想人的壽命如果像這盞路燈有多好，燈泡壞了可以換，立柱倒了可以換，生生不息直到永遠。我們來到世界上，就該像路燈一樣，把光明帶給人間。

剛來美國的時候，我根本沒有想到會走這條小路29年，現在也不敢想29年後的那一天。那時我是101歲，如果那一天我還能走路，我一定要在感恩節的日子裡，再走一回這條小路，再看這盞不滅的路燈。

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