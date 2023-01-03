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生死之詩

〈六合飛翔〉岑逸飛

以死亡為道路，生命作過客，反思人生的意義，這想法與莊子如出一轍；類似的表達，則是十多年前南韓導演李滄東奪得康城最佳編劇獎的電影《詩》，韓文的片名是「詩」，台灣譯作「生命之詩」，其實也可以是「死亡之詩」，或乾脆說是「生死之詩」；因為電影開首以少女之死，與片末老婦之死，以兩死之間的老婦人生，通過學寫詩的過程，描述了美好與醜惡，快樂與痛苦的交織。

李滄東是作家出身，1992年獲取韓國日報的創作文學獎，期後他接受朴光洙導演提議，編寫《Starry Island》劇本和當該片副導演。1997年拍攝首部作品《黑道初哥》，2000年導演由薛景求和文素麗主演的《薄荷糖》。2002年的《綠洲》，李滄東又一次與文素麗合作，該片參加當年坎城國際電影節，大受好評。2007年的《密陽》則把全度妍送上康城影后寶座。

他聲稱從前自己是作家，從沒想過與電影有何關聯，直到看了台灣導演侯孝賢的《風櫃來的人》，受到極大衝擊，驚覺「這個導演怎麼可能知道我的祕密」，自此才開始接觸電影。

李滄東擅於刻畫人性，他在電影《密陽》是訴說著被害者的故事；而《詩》則是描述害人者的罪疚感，更具震撼性。影片中的老婦，因為讀初中的孫子與幾個同學，性侵犯了一個女同學而導致她跳河自盡，令老婦承擔著有苦訴不得的煎熬。導演絲絲入扣地勾勒出一個快患上失智症的老婦，如何背著孫兒的罪，無奈無悔地走到生命的盡頭。

影片結尾是緩慢的流水引導觀眾從死亡省察生命意義，讓老婦與女孩的自盡融為一體，感同身受。李滄東說，他是希望給觀衆一個開放式結局，留出想像的空白。

導演 電影 失智

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