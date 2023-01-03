都說澳門 是彈丸之地，其實彈丸之地有其優勢，那就是探親、旅遊、尋食方便。比如你從拱北口岸過關，即有許多由娛樂公司免費提供的大巴將你送到某娛樂城，十來分鐘車程即可抵達城中心商業、娛樂、旅遊區。

多年前，因為抵達澳門就住在附近的酒店，第二天一早，即前往探望住在新馬路不遠老式街巷的妻舅。他住的地方比較古舊，屬於有些年頭的老房子，雖不寬敞，也有二房一廳一廚一衛及一方寸小陽台，有點像廣州仍保留的舊城區低層樓房。但在寸金尺土的澳門，已屬不錯的了。

作為原北京 醫科大學的學生，他因家庭出身資本家及個人要回家照顧年老的母親，畢業後沒有服從分配去西北，耽誤了大半生。文革後獲准移民澳門，並在澳門一家公立醫院任職藥劑師，十來年總算從事自己的專業，多少實現了人生理想；探望他時已退休 在家。

我們多年不見，知道我與他一樣有懷舊及希望瞭解當地風俗飲食情結，他二話不說便拉著我去吃早點，說讓我「嘗一下澳門最流行、也最受大眾歡迎的豬扒包。」

妻舅住處樓下是的街道並不寬敞，有住戶將住家改作經商的小商鋪，他領著我走著突然進入了一家一看就是把住家改作經營餐飲的家庭式餐廳。

餐廳只能放下三、四張餐檯，從布局到地點到大小，就知道餐廳做的是街坊生意，妻舅坐下即小聲說：「來二份豬扒包加上二杯絲襪奶茶」。

店主心領神會，二話不說即進入廚房，幾分鐘便端出來各二份包子與奶茶；妻舅與店主看來非常熟絡，完全熟知彼此的套路，必是常客了。

這還是我首次認真品嘗這份再普通不過的早餐。在粵港，我們習慣飲早茶，早茶品種多樣，中西點心、粥粉麵飯、甚至青菜、鳳爪、排骨等，菜譜儘管寫滿正反兩面，不過說實話，每次最終下單，基本都是「一盅二件」，因為食量有限。

而一個豬扒包（包子切開半邊，內加了一塊大號豬扒）、一杯奶茶，雖簡單但利索省時實惠，不禁讓我想起當年在工廠工作時，在廠區飯堂短時間完成一碗白粥、四個菜包的日子。

一口咬下豬扒包，感受十分滿足。包子外皮有韌度、有嚼勁，而肉餡柔軟，中間還夾一塊厚厚的帶胡椒鹹香味的豬扒，還有肉鮮汁滲出；再飲一口絲絲甜滑兼有牛奶及紅茶香的熱奶茶，解飢解渴，滋味可口，踏實好味。

其實澳門豬扒包被認為是長條形法式麵包的縮短版，流行於港澳茶餐廳，屬港澳的一款特色美食；而澳門人製作豬扒包似乎更講究、也更受大眾歡迎，這可能與澳門快節奏生活及受萄國飲食影響有關。

此次遊澳門探親戚，我直接的感受是街道雖舊但親切、方便；妻舅引領我首嘗了道地的澳門豬扒包、絲襪奶茶，此乃是澳門有特色的中西結合、大眾化的超實惠的早餐，不枉此行。