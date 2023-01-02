艾姐原來住在香港 清水灣，來國外已有十年，她做人做事風風火火、大大咧咧，年老年幼熟識她的，大多當面喊她「艾姐」。好些與她熟絡的朋友包括我與她見面，都會看似開玩笑，其實認真地對她說：「人在海外，凡事思前想後，盡量避免『碰壁』。」

艾姐一笑了之，口頭禪說：「小事無妨，大事不胡塗。」一天與朋友來唐人街茶樓參加婚宴，酒後不要開車，這道理顯淺。艾姐不喝酒，那天禁不住勸酒喝了一杯啤酒。酒席散場，客人多，艾姐非要送兩個年長女士回家，還說喝一杯啤酒，怎會有事？

途中被迎面而來的大燈照得頭昏眼花，不慎追撞前車，造成小車癟損。警察 趕至，艾姐膽戰心驚。

警察對她酒精測試，應該是啤酒消散了，沒有超標。警察見艾姐的小車坐的都是長者，簡單了解情況就讓她們回去。事後，艾姐說一句：「小事無妨，大事不胡塗。」

艾姐很勤快，與姑姑在唐人街經營洗衣店，生意興隆。她每周兩天半兼顧做護理工，照顧一位年過九旬的香港老太太，盡心盡職，老太太喜孜孜認她當乾女兒，說聘請律師辦理公證書，將所有財產全部贈與。

艾姐嚇一跳，對我們說：「小事無妨，大事不胡塗。」唯恐老太太家人誤會，趕緊向他們解釋，轉而找理由對老太太說：「您身體健康，長壽百歲，如果您還要說贈與財產，我就辭工。」老太太才打消念頭。

由於疫情影響，艾姐與姑姑的洗衣店時開時關，仍無微不至照顧香港老太太，且遵守各種防疫規定，一直安然無恙。

唐人街茶樓陸陸續續恢復營業，經營情況不大樂觀，其中之一是服務員欠缺。

某茶樓老闆是艾姐在香港生活時的熟人，出面請她周末兩天幫忙。艾姐沒多想就同意了。她家人與幾個好友勸說：「美國疫情仍未平穩，茶樓是室內，來往客人多，工作時間長，記得戴口罩 ，保護好自己方為上策。」

艾姐聽從勸說，她沒做過茶樓工，戴口罩整天跑前跑後，謹小慎微講求安全。

某天，艾姐與幾個朋友受邀參加一機構舉辦的室內活動，進場一看，戴口罩者很少。同行朋友說：「全場沒幾個人戴口罩，妳屬於其中一人，怕不怕人家將妳看作醜八怪？」

艾姐想一想，堅決而又果斷戴上口罩說：「小事無妨，大事不胡塗。」

過幾天，艾姐聽說參加活動的個別人士不慎「中招」了，她慶幸地說：「大事不胡塗，小事也不胡塗，大小事都要看重才對！」

從此以後，再沒聽過艾姐說口頭禪「小事無妨，大事不胡塗」，大小事情都踏踏實實，避免出錯。