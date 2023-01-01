蝴蝶與飛蛾，這兩種昆蟲屬同一家族，歸類為昆蟲綱的鱗翅目，兩者主要的區別是，飛蛾的觸角形狀多樣，呈絲狀、櫛齒狀或羽毛狀。大多數蛾類成蟲主要在夜間活動，靜止時多數將翅膀攤開在身體兩側，且許多物種的翅膀上具有可以嚇阻敵人的似眼花紋。

蛾類從旁觀者看來，好像自然地會被光所吸引；但事實上，這是因為飛蛾頭暈搞不清楚方向，而圍繞著明亮的物體盤旋。蛾類利用光線來做為羅盤導航。

另外，大部分飛蛾壽命不超過一年，牠們在死亡前進行交配。雌性飛蛾通常把卵產在幼蟲食草的葉子上。毛蟲孵化後這片葉子就成了牠們第一頓食物。

傳說人死後羽化者能飛升，而飛必有翼，但有翼者不只是蝴蝶，飛蛾也有，有傳聞說人死後化蛾，且可能更接近實情。因為許多曾有瀕死經驗、死而復生的人都說，人死後當靈魂離開軀殼，便會循光而行，而偏偏飛蛾有趨光性，而成語「飛蛾撲火」，便用來象徵死亡的悲劇性結局。

英國 女作家伍爾芙（Virginia Woolf，1882-1941），被譽為20世紀世界公認的意識流創作大師，在一戰與二戰的戰間期，她是倫敦文學界的核心人物，最知名小說 包括《達洛維夫人》（Mrs. Dalloway）、《到燈塔去》（To the Lighthouse）等。其中名言指出，女人必須有她自己一點收入及獨立的房間。

伍爾芙寫了一本代表性的散文作品《飛蛾之死》（The Death of the Moth），文中描述了一隻飛蛾的悲慘命運。在注定無法突圍的舞台上，牠不斷向外飛翔，一次次被阻擋，最終迎接死亡；但在最後時刻，飛蛾仍然讓生命燃燒，不懈地追求光明和希望。