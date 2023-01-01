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旅館驚奇

〈心有所感〉盧威

近日去西雅圖，我下榻市中心一家四星級老牌旅館，電梯直上18樓，朝南的房間，擺設幽雅舒適，窗台居高臨下，市中心繁華榮景一目了然，給人一種安逸的感覺。然而，上午7時不到，突然「蹦」地一聲，我從睡夢中驚醒，只見窗前有人影晃動，「莫非蛛蛛人來了？」我從床上一躍而起，拉開一層薄薄的紗窗簾，原來是一個工人一早就來修飾外牆。此舉，令我感到驚奇與遺憾。

我房門上明明掛著「請勿打擾」的警示牌，酒店卻「聲東擊西」，讓「蛛蛛人」闖入客人夢境中，這不能不說是酒店一個服務失誤。可見，這家大酒店的「硬體」看上去滿不錯，但「軟件」實在難以令人滿意。

幾年前在香港，我住進九龍一家小旅館。房間在五樓，打開房門即讓我驚奇萬分。房間不過十多平方米，但一進厠所卻臭氣衝鼻而來，便順手沖走馬桶內遺留物。不料這下可捅到「馬蜂窩」了，馬桶阻塞，水迅速外溢，馬桶間、房間裡弄得「水漫金山」。櫃台小姐聞訊趕來，立馬幫我換房，並送上水果盤以示慰問。不可否認，這家小旅館的硬體實在是「硬」不起來，一不小心就會出紕漏，給客人帶來極大麻煩。

看來，一家旅館的硬體、起居設施不僅要齊全，而且要保持「健康運轉」，才能讓客人住得舒適安心；而旅館的軟件、細膩又周全的貼心服務，方可讓客人無後顧之憂，甚至驚喜連連。說實在，一個受歡迎的旅館，硬體與軟件缺一不可，須雙管齊下才是。

旅館 大麻 香港

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