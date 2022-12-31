香港 變了。說個我親身經歷的小故事，或許可以讓大家更容易看出端倪：某位身在異地的老同學，中秋節在網上秀出美心流心奶黃月餅，可能只是單純想曬曬幸福，讓吃不到家鄉月餅的人流流口水、羨慕一下；不料竟馬上有人跳出來「曉以大義」，表示「那是藍店，以後冇（別）買」。

記憶中的香港人，一向只有把「搵（賺）錢搵食」擺在人生第一位。曾幾何時，竟然有了陣營對立、 黃藍之分。許多老同學有感而發：「返屋企食飯千祈冇講政治」（回家吃飯時千萬別談政治）。

一談政治，兄弟姊妹常常立場不同，而又都認為自己「站在正義的一邊」，當然也就互不相讓；而互不相讓的結果，往往就是把父母的飯桌變成兄弟姊妹或叔侄的戰場。

回家吃飯，本來是為了陪陪年長的父母，最後反而惹得老人家不開心，所以大家相互告誡「別講政治」，起碼圖個表面和諧。

人不在香港，卻能感受香港在變，其中的一個表徵，是許多「認識」的人離開了。

香港特首李家超10月19日發表施政報告時表示，香港過去兩年共流失了14萬勞動人口。而香港勞工及福利局局長孫玉菡則說，流失的人口中，約一半是25至39歲人口，而高技術人員占了三分之二。

孫局長的數據頗貼合我身邊正在發生的事。

同學的弟弟，夫妻倆40出頭，同為高階專業人士。4月賣了房子，拜別父母，帶著兩個孩子到英國 「重新開始」。

朋友的孩子，今年27歲，學有專長，十足的陽光大男孩，搭上了加拿大 的「救生艇計畫」（香港人可藉此獲得加拿大永久居留權），準備明年初隻身遠赴異國扎根，雖然父母擔心不知道找不找得到工作做？但他毫不動搖，堅持要走。

朋友的朋友，提早退休，6月初帶著他全部的「強積金」離開了香港，臨說時還說：「斗零都唔留比佢地」（斗零是香港的五分錢，早已沒有流通價值，意即一毛都不留給他們）。他們是指誰，大家心裡有數。

香港變了，還有一個表徵，那就是BNO「平反」了。

BNO全名是「英國國民（海外）護照」，可以說是當年英國政府為了因應「九七大限」，「巧立名目」為香港量身打造的「英國護照」，雖然名為「英國護照」，但英國護照該有的權益，它幾乎全部沒有，更別說什麼「居英權」、英國公民了。

當年開放申請時雖然也掀起一波熱潮，但同時也被譏諷得體無完膚，被批為三等公民護照。

誰會想到呢？當年被譏諷到不成人形的BNO，數十年後卻展現出了它意想不到的價值，英國對BNO持有人大開方便之門，適時為眾多想離開香港的香港人提供了「免費船票」，大批香港人連根把自己拔起，攜家帶眷奔向了英國。

這時我不免會想，當年捨BNO而就特區護照的，是否有人會後悔呢？