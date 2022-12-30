在澳洲 短暫休息，每天學習做家庭主婦的工作，清潔、洗燙及煑飯是生活日常，還要學習將垃圾分類。在這裏，他們也是分成3類垃圾桶，不過同香港 的三色回收桶不同，黃色桶用作收集清洗過的玻璃樽、鋁罐、紙類製成品及膠樽膠盒等膠質製成品，但膠類物品分成7個級別，不可以將所有膠類物品全放入回收桶內。

綠色桶用作收集樹枝樹葉。紅色桶是不能循環再用的物品，但不包括電子廢物和建築材料等垃圾。大件垃圾要自行送到回收站放置，不可隨意放在街上。自己好似初學者，花了好幾天才弄清楚明白。

出外用餐，大家都習慣將剩餘食物帶走，而一般餐館亦會提供免費餐盒方便食客使用，不會造成浪費。

最近香港政府環境運動委員會推出「大嘥鬼挑戰你，食物清碟大行動！」，鼓勵「食物斷離捨」，鼓勵大家識食也要懂得惜食，我覺得十分有意義。斷，是斷絕對食物有過多的慾望，點餐要吃得下才點；離，是離開餐枱前將食物吃光；捨，是捨棄垃圾前先分開廚餘。記得小時候，過時過節老人家總喜歡大魚大肉，認為食剩食物是吉利的意頭，但在今天大家關心可持續發展的重要性，學習如何適度消費、識食惜食才是有型有品的現代人。

適逢聖誕新年假期，在歡度派對中，要減少浪費。正如大嘥鬼所說，懂吃，更加要惜吃，食物斷離捨，惜食咪嘥嘢！