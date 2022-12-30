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天時地利人和

〈六合飛翔〉岑逸飛

北宋易學家邵康節通曉宇宙規律，對天地訊息所知甚詳。但不可不知，邵康節有個偶像，此人是孟子。邵康節先生說過，老子得《易》之體，孟子得《易》之用。這是說孟子把《易經》的應用變化，通過他的文章充分的展示了出來。孟子每一句話都符合易經的變化規律。然則孟子說過甚麼話可與易學扯上關係?

或說邵子講氣、講數，由河洛理數說到天數、地數以至氣場，而孟子則宣揚「浩然之氣」，兩者是否存有關係?當然不是。孟子的「浩然之氣」是正氣，有如今日所說的正能量，純屬「人的因素」，不是邵子講氣數屬於天地訊息。倒是孟子說「天時不如地利，地利不如人和」(《公孫丑篇下》)，那才是與易學三才的「天地人」相互呼應。

「天地人」不是三分法，即三者各佔三分之一。我依孟子的邏輯推論，天時應佔二成，地利應佔三成，人和則佔五成。換言之，天地訊息在易學共佔五成，所謂「易之失賊」，意思是說，從《易經》洞悉天機，只得易學之半，而憑著這「半桶水」易學替人批算一生禍福，不講人和，是導人迷信，將《易經》變成了宿命論。《易傳》是從儒家進路講易學的人和，此外也可從老莊或佛學進路講人和。學《易》必須兼通儒道釋。

借用今日的電腦術語，天時地利是硬件，人和則是軟件。硬件和軟件，何者較重要?一說是，軟件是靈魂，硬件是載體，只有載體強了之後，軟件才能發揮更大的功能;另一說是，如果沒有更強的硬件載體，就根本無法發揮軟件的性能。其實不管軟件還是硬件，最關鍵在於「互聯」，如何令天時地利與人和全方位互聯，才是易學精要。

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