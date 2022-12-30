我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣面對抗中威脅 前防長艾思博：準備不夠

中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

王子復仇記

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

讓我也來湊湊熱鬧，談談哈利梅根。預感告訴我，今後這兩個名字將列入令人感到厭惡的名單中。

有個現象真吊詭，當我問及身邊朋友，有否看完哈利與梅根最近上畫的紀錄片時，姑勿論是任何國籍的朋友都嗤之以鼻，表示自己才不會花時間看這兩人無聊的撒野。

英國婆婆最激動：「女王才剛剛去世，他們兩個人就在外頭大數王室的不是，真可惡！」眾人的反應原來都存在年齡差異的，年輕人則較多同情哈利與梅根的處境。

大家都不欲承認看過，但收費串流影視平台上畫的這輯紀錄片破了收視紀錄。我只看了一集便看不下去了，原因是覺得太沉悶，兩個人聲音低沉地「咦哦」，況且二人邂逅的經過已聽過多遍了，沒有新意。我倒有興趣了解哈利和梅根的心理狀態。

於哈利來說，這是一場徹頭徹尾的「王子復仇記」，雖然媽媽過世時，他只是小孩，但他也不是愚蠢得甚麼也不懂吧！媽媽被王室欺凌，他看在眼裏；爸爸有婚外情，他被迫接受；哥哥是被寵的未來國王，他永遠及不上哥哥的地位，那都是事實。

憋着太多複雜不安心理長大的王子，終於有日碰上他認為有能力跟他team up對抗王室的梅根，那是天造地設的一對呢！

至於梅根，由決定當藝人的第一天開始，相信發夢也沒想過自己會有天成為全球矚目的人物呢，她太享受這種感覺了，王子、子女、名與利，缺一也不願啊！

梅根 哈利 英國

上一則

魔鬼塔

下一則

食物斷離捨

延伸閱讀

稱梅根應裸體遊街 太陽報後悔撤文 哈梅：耍公關噱頭

稱梅根應裸體遊街 太陽報後悔撤文 哈梅：耍公關噱頭
婚前就已經看不順眼 卡蜜拉早就討厭梅根？

婚前就已經看不順眼 卡蜜拉早就討厭梅根？
名嘴專欄稱梅根應裸體遊街示眾被投訴 太陽報後悔刊文

名嘴專欄稱梅根應裸體遊街示眾被投訴 太陽報後悔刊文
哈利、梅根被批有病：自以為皇室裡最特別 但真的沒有

哈利、梅根被批有病：自以為皇室裡最特別 但真的沒有

熱門新聞

黛安∕圖

按摩女郎與負心漢（上）

2022-12-26 02:02
黛安∕圖

按摩女郎與負心漢（下）

2022-12-27 02:02

都是你害的

2022-12-25 02:01
林青霞高中畢業即出道。(本報資料照片)

巨星轉身變作家 林青霞行走文壇 豁達瀟灑的第二人生

2022-12-27 06:00
威斯康辛州密爾瓦基市立圖書館藉由製作逗趣短片上傳至抖音和Instagram，吸引超過1000萬次點閱，翻轉一般人對圖書館的刻板印象，也靠著網路流量開闢新財源，解除長年財務困境。(美聯社)

老奶奶吐舌看漫畫 密爾瓦基圖書館12秒短片暴紅

2022-12-26 21:23

退休的老美鄰居

2022-12-27 02:00

超人氣

更多 >
原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降
「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%

「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%